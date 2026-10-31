  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den İsrail ve Yunanistan'a bir darbe daha Nevşin Mengü Yeni Parti'deki rezilliği sesi titreyerek anlattı Avrupa ülkesi karıştı! Cumhurbaşkanı, acil koduyla ülkeye dönüş kararı aldı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik eşik! Zelenskiy'den Türkiye duyurusu Skandal satışın ihale saati Mustafa Kemal'in ölüm saatinden hemen sonra! CHP'li belediyede rant uğruna skandal satış Soruşturmada ortalık alev aldı! Bakırköy Belediyesi’ndeki dev operasyonda 40 kişi için tutuklama istendi! Türk başbakandan ödleri kopuyor: Önce ‘Yahudi düşmanı’ dediler, şimdi de ‘korkak’ ilan ettiler! TDT Ankara zirvesinde tarihi milat! 163 maddelik Ankara Bildirisi ile Türk dünyasında devrim niteliğinde kararlar alındı! Aslan Konya'da şov yaptı Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar
Gündem Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı
Gündem

Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı

Ankara-Bakü hattında Feridun Sinirlioğlu'nun BM adaylığı üzerinden başlayan tartışmaya eski milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın açıklamaları yeni bir boyut kazandırdı. Aslan, 2018'de Türkiye'nin uluslararası bir görev için Azerbaycan'dan destek beklediğini ancak Bakü'nün tam tersine hareket ederek Senegal'in yanında yer aldığını aktardı.

Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yarışında Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin adayı Lana Nusseibeh'e destek vermesi tartışılırken, eski milletvekili Mehmet Ali Aslan geçmişten dikkat çeken bir örneği gündeme taşıdı.

TBMM'de 25. ve 26. dönemlerde milletvekilliği yapan Aslan, Azerbaycan'ın uluslararası bir görev konusunda Türkiye'nin karşısındaki adaya destek vermesinin ilk olmadığını belirterek 2018 yılında yaşandığını söylediği olayı anlattı.

TÜRKİYE DESTEĞİ BEKLERKEN TAM TERSİ OLDU

Milletvekilliği döneminde İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nde (İSİPAB) görev yaptığını belirten Aslan, dönemin Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın görev süresinin uzatılmasının gündeme geldiğini kaydetti.

Aslan'ın aktardığına göre birçok İslam ülkesi, genel sekreterlik görevinin bir dönem daha Türkiye'de kalmasından yanaydı.

Türkiye heyeti de ülkeler arasında uzlaşma sağlanması durumunda görevi bir dönem daha sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ankara'nın bu süreçte doğal olarak Azerbaycan heyetinden destek beklediğini anlatan Aslan, kurul toplantısında ise beklemedikleri bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

EN SERT İTİRAZ BAKÜ'DEN GELDİ

Aslan, Türkiye'nin görev süresinin uzatılması gündeme geldiğinde en sert karşı çıkışın Azerbaycan heyetinden geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Ancak konu kurulda açıldığında hiç beklemediğimiz en sert tepkiyi Azerbaycan heyeti verdi. ‘Kabul etmiyoruz’ diyerek Senegal'i desteklediler.”

Aslan'ın anlatımına göre Azerbaycan'ın bu tutumunun ardından genel sekreterlik görevi Senegal'e geçti.

DİĞER ÜLKELER DE ŞAŞIRDI

Eski milletvekili, Bakü'nün tavrının yalnızca Türkiye heyetinde şaşkınlık oluşturmadığını, toplantıda bulunan başka ülkelerin temsilcilerinin de Azerbaycan'ın Türkiye'ye karşı sergilediği tutuma şaşırdığını aktardı.

Aslan, bugün Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı etrafında yaşanan tartışmanın ardından 2018'deki olayı yeniden hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Azerbaycan ilk kez yapmıyor bunu!”

Böylece Azerbaycan'ın BAE'nin adayı Lana Nusseibeh'e verdiği destek üzerinden başlayan tartışmaya, Ankara-Bakü ilişkilerinin geçmişinden yeni bir örnek daha eklenmiş oldu.

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı
Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor
Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor

Gündem

Ermenistan Meclisi'nden tarihi onay! Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kara bağı açılıyor

Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı
Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı

Gündem

Türk dünyasında tarihi zirve! Türkiye, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Genel sekreterlik

Bae'nin adayı demek israilin adayı demektir.İsrailin adayının bm genel sekreteri olması ise bm'nin filistinde yaşananan açlığa sefalete katliama soykırıma gözlerini yumması,kulaklarını tıkaması,ağızını bantlaması demektir.Azerbaycan filistin soykırımının devamını yok edilmiş bir filistini böyle bir dünyayı mı istiyor?

Cabir

Beşler Esed halkına yabancı oldu zalimlerin en üst sırasına adını yazdırdı. Allah tıpkı firavun , Nemrud gibi onu Zeliş kıldı. Aynı yoldan gidilerek farklı sonuçlar alınamaz. S Karakoçan dediği gibi insanlık affetse Allah'ın gazabı onları yakalar. Gardaş seçim senin.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama
Gündem

İsrail’in gasplarına ses çıkarmayan ABD diplomasi bürokrasisine tokat gibi tepki! Tucker Carlson’dan Büyükelçi Huckabee’ye sert suçlama

ABD’li ünlü muhafazakar gazeteci ve podcast sunucusu Tucker Carlson, işgal altındaki Batı Yaka’da Filistin topraklarını gasp eden terörist İ..
Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu
Gündem

Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran savaşıyla ilgili dünya gündemine oturan açıklama geldi. Trump, savaşın “yakında” sona ereceğini açıklarken..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23