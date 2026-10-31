Azerbaycan'dan Türkiye'ye ikinci şok! Eski vekil yıllar önce yaşananları açıkladı

Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği yarışında Türkiye'nin adayı Feridun Sinirlioğlu yerine Birleşik Arap Emirlikleri'nin adayı Lana Nusseibeh'e destek vermesi tartışılırken, eski milletvekili Mehmet Ali Aslan geçmişten dikkat çeken bir örneği gündeme taşıdı.

TBMM'de 25. ve 26. dönemlerde milletvekilliği yapan Aslan, Azerbaycan'ın uluslararası bir görev konusunda Türkiye'nin karşısındaki adaya destek vermesinin ilk olmadığını belirterek 2018 yılında yaşandığını söylediği olayı anlattı.

TÜRKİYE DESTEĞİ BEKLERKEN TAM TERSİ OLDU

Milletvekilliği döneminde İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nde (İSİPAB) görev yaptığını belirten Aslan, dönemin Genel Sekreteri Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın görev süresinin uzatılmasının gündeme geldiğini kaydetti.

Aslan'ın aktardığına göre birçok İslam ülkesi, genel sekreterlik görevinin bir dönem daha Türkiye'de kalmasından yanaydı.

Türkiye heyeti de ülkeler arasında uzlaşma sağlanması durumunda görevi bir dönem daha sürdürmeye hazır olduğunu bildirdi.

Ankara'nın bu süreçte doğal olarak Azerbaycan heyetinden destek beklediğini anlatan Aslan, kurul toplantısında ise beklemedikleri bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

EN SERT İTİRAZ BAKÜ'DEN GELDİ

Aslan, Türkiye'nin görev süresinin uzatılması gündeme geldiğinde en sert karşı çıkışın Azerbaycan heyetinden geldiğini belirterek şunları söyledi:

“Ancak konu kurulda açıldığında hiç beklemediğimiz en sert tepkiyi Azerbaycan heyeti verdi. ‘Kabul etmiyoruz’ diyerek Senegal'i desteklediler.”

Aslan'ın anlatımına göre Azerbaycan'ın bu tutumunun ardından genel sekreterlik görevi Senegal'e geçti.

DİĞER ÜLKELER DE ŞAŞIRDI

Eski milletvekili, Bakü'nün tavrının yalnızca Türkiye heyetinde şaşkınlık oluşturmadığını, toplantıda bulunan başka ülkelerin temsilcilerinin de Azerbaycan'ın Türkiye'ye karşı sergilediği tutuma şaşırdığını aktardı.

Aslan, bugün Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği adaylığı etrafında yaşanan tartışmanın ardından 2018'deki olayı yeniden hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Azerbaycan ilk kez yapmıyor bunu!”

Böylece Azerbaycan'ın BAE'nin adayı Lana Nusseibeh'e verdiği destek üzerinden başlayan tartışmaya, Ankara-Bakü ilişkilerinin geçmişinden yeni bir örnek daha eklenmiş oldu.