Trump'a resti çekti: Gerekirse yeni ABD başkanını bekleriz

ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi giderek sertleşiyor. Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump yönetimine karşı dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Montreal'de Politico'ya konuşan Carney, Washington ile anlaşmaya varmış görünmek uğruna Kanada'nın çıkarlarına uymayan bir metne imza atmayacaklarını vurguladı.

“GEREKİRSE BEKLERİZ”

Carney'e, Donald Trump'ın başkanlık döneminin sona ermesini ve Washington'da yeni bir yönetimin göreve gelmesini beklemeye hazır olup olmadığı soruldu.

Kanada Başbakanı, ülkesinin çıkarlarını karşılamayan bir anlaşmayı kabul etmek yerine gerekirse yeni bir ABD başkanını beklemeye hazır olduklarını belirtti.

Carney ayrıca yaşanan ticaret savaşının yalnızca Kanada'yı etkilemediğine dikkat çekerek, gümrük vergileri ve karşılıklı yaptırımların Amerikalı aileler ile şirketlere de zarar verdiğini kaydetti.

TRUMP YÖNETİMİYLE MÜZAKERELER TIKANDI

Kanada'nın ağustos ayında görüşmelerden çekilmesinin ardından iki ülke arasındaki müzakereler çıkmaza girmiş, Washington ile Ottawa karşılıklı yeni gümrük vergilerini devreye sokmuştu.

Son dönemde diplomatik temaslar yeniden yoğunlaşsa da Carney, Kanada'nın istediği şartları sağlayacak bir anlaşmaya henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Özellikle Kanada ile ekonomik ilişkileri güçlü olan ABD'nin sınır eyaletlerinde ticari gerilimin etkilerinin seçim hesapları açısından da önem taşıdığı belirtiliyor.

WASHINGTON-OTTAWA HATTINDA YENİ GERİLİM

İki ülke arasındaki gerilime son olarak ABD'nin Ottawa Büyükelçiliği tarafından dağıtılan ve Kanadalı yetkililerin ABD seçimlerine müdahale etmiş olabileceği şüphesini gündeme taşıyan bir belge eklendi.

ABD Büyükelçisi Pete Hoekstra ise daha sonra Kanadalı siyasi isimlerin hukuka aykırı şekilde seçimlere müdahale ettiğinin ABD makamlarınca kesin olarak doğrulanmadığını belirtti.

Carney de Kanadalıların Washington'dan gelen diplomatik çıkışlardan yorulduğunu ifade ederek Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşındaki politikasını da eleştirdi.

Kanada Başbakanı'nın son açıklamasıyla Ottawa'nın mesajı ise netleşti: Trump yönetimi Kanada'nın istediği şartları kabul etmezse Ottawa, anlaşma yapmak için acele etmeyecek.