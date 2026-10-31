  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP ve Yeni Partililer birbirine girdi Mezardan çıkan fotoğraf herkesi şaşkına çevirdi! Bu adam binlerce yıl önce orada ne arıyordu? Amerika'da yaptılar: Bırakılan 67 kuş 22 yıl sonra felaketi getirdi! Olay korkuya neden oldu... Tohumlar da bulundu 6 gündür kayıp, izine rastlanmadı! 550 kamera incelendi, umutlu bekleyiş sürüyor! İsrail ve ABD'nin korkusuyla TB2 SİHA almaya cesaret edemeyen Japonya Türkiye'ye olay teklifi yaptı Tek bir tanesi bile organları bitiriyor diyor! ilk kez bu kadar net konuştu: O isimden o sözleri duyan şok olacak Amerikalılar 'petrol hazinesi var' diyordu: Ve o ilimizde petrolü buldular Sosyal medyada yarın yeni dönem! 15 yaş altına kapılar kapanıyor Balık bağışıklık sistemini güçlendirir: Omega-3 açısından zengin, bilen çok az... Kapış kapış satılıyor!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
6 gündür kayıp, izine rastlanmadı! 550 kamera incelendi, umutlu bekleyiş sürüyor!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

6 gündür kayıp, izine rastlanmadı! 550 kamera incelendi, umutlu bekleyiş sürüyor!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Emrah Gedik’i bulmak için çalışmalar sürerken, 550 güvenlik kamerasının incelenmesine rağmen henüz bir ize rastlanmadı.

#1
Foto - 6 gündür kayıp, izine rastlanmadı! 550 kamera incelendi, umutlu bekleyiş sürüyor!

İnegöl’de yaşayan 33 yaşındaki Emrah Gedik’ten 6 gündür haber alınamıyor. Mahmudiye Mahallesi’nde ikamet eden Gedik’in bulunması için emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Son olarak Mesudiye Mahallesi’nde görüldüğü belirtilen Emrah Gedik’in bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilmişti. Kayıp gencin bulunması için şu ana kadar yaklaşık 550 güvenlik kamerası incelendi. Ancak yapılan çalışmalara rağmen henüz kendisine ulaşılamadı.

#2
Foto - 6 gündür kayıp, izine rastlanmadı! 550 kamera incelendi, umutlu bekleyiş sürüyor!

"6 GECEDİR ARIYORUZ, HİÇBİR SONUCA ULAŞAMADIK": Emrah Gedik’in amcası Elvan Gedik, arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek yaşadıkları çaresizliği anlattı. Arama çalışmalarına İNDAK, AFAD, Jandarma Komutanlığı ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katıldığını ifade eden Elvan Gedik, şu açıklamalarda bulundu: "Emrah mahallelerde geziyor. Emniyet müdürü, Kaymakam, jandarma komutanı el attılar ama 6 gecedir aramalarımız devam ediyor. Hiçbir sonuca ulaşamadık. İNDAK, AFAD, çalışmalarına devam ediyorlar ama sonuç yok, hiçbir neticeye ulaşamadık. 6 gecedir kardeşimiz kayıp, ulaşamıyoruz. Ne tarafa gittiğini bilmiyoruz. Bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı, beklememizi sürdürüyoruz."

#3
Foto - 6 gündür kayıp, izine rastlanmadı! 550 kamera incelendi, umutlu bekleyiş sürüyor!

550 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ: Güvenlik kameralarının incelendiğini ancak bazı sokaklarda kamera bulunmamasının çalışmaları zorlaştırdığını belirten Elvan Gedik, emniyet ekiplerinin büyük çaba gösterdiğini söyledi. Gedik, "Kameralar incelendi. Sokak aralarına girildiğinde bazı sokaklarda kamera kaydı olmadığından süreç bu kadar uzadı. 550 kamera incelendi. Emniyet ekiplerimiz çok uğraştılar, canlarını dişlerine taktılar. En fazla çalışan polis arkadaşlarımızdı ama sonuca bir türlü ulaşamadık" dedi.

#4
Foto - 6 gündür kayıp, izine rastlanmadı! 550 kamera incelendi, umutlu bekleyiş sürüyor!

ŞEHİR DIŞINA ÇIKIP ÇIKMADIĞI BİLİNMİYOR: Emrah Gedik’in hangi yöne gittiğinin henüz belirlenemediğini ifade eden amcası, şehir dışına çıkmış olma ihtimalinin de değerlendirildiğini belirtti. Elvan Gedik, "Ne yöne yöneldiğini, şehir dışına çıkıp çıkmadığını hâlâ bilemiyoruz. Bütün arama kurtarma ekipleri şu an çalışmalarına devam ediyor. Hedefimiz belli değil çünkü yönümüz belli değil. Sadece ihtimaller üzerine aramalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı. Emrah Gedik’in ailesi ve yakınları, 6 gündür gelecek umutlu bir haberi beklerken, arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk başbakandan ödleri kopuyor: Önce ‘Yahudi düşmanı’ dediler, şimdi de ‘korkak’ ilan ettiler!
Dünya

Türk başbakandan ödleri kopuyor: Önce ‘Yahudi düşmanı’ dediler, şimdi de ‘korkak’ ilan ettiler!

Almanya’nın başkenti Berlin’de Sol Parti’yi birinci yapan ve hemen ardından İsrail soykırımını eleştirdiği için ‘Yahudi düşmanı’ olarak hakk..
Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu
Gündem

Dünyayı sarsan son dakika hamlesi! Donald Trump canlı yayında duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran savaşıyla ilgili dünya gündemine oturan açıklama geldi. Trump, savaşın “yakında” sona ereceğini açıklarken..
Almanya İstanbul Havalimanı'nda kaybolan Nikolova-Merx’i arıyor!
Dünya

Almanya İstanbul Havalimanı'nda kaybolan Nikolova-Merx’i arıyor!

Alman polisi, Frankfurt'tan İstanbul Havalimanı'na uçtuktan sonra ortadan kaybolan ve kendisinden 7 gündür haber alınamadığı iddiasıyla Alis..
Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar
Ekonomi

Savaş tamtamları petrolleri uçurdu, altını ezdi! İslam Memiş’ten Akit TV’ye flaş açıklamalar

Finans Analisti İslam Memiş, Akit TV’de ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Soruşturmada ortalık alev aldı! Bakırköy Belediyesi’ndeki dev operasyonda 40 kişi için tutuklama istendi!
Gündem

Soruşturmada ortalık alev aldı! Bakırköy Belediyesi’ndeki dev operasyonda 40 kişi için tutuklama istendi!

Bakırköy Belediyesi’ne yönelik yürütülen ve kamuoyunu sarsan büyük soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Ara..
Oscar ödüllü aktör Adidas'ı boykot ederken Kerem Aktürkoğlu reklam yüzü oldu
Gündem

Oscar ödüllü aktör Adidas'ı boykot ederken Kerem Aktürkoğlu reklam yüzü oldu

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, işgal askerini reklamında oynatan spor giyim devi Adidas'a boykot çağrısı yaparak Filistin'den ya..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23