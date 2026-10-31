6 gündür kayıp, izine rastlanmadı! 550 kamera incelendi, umutlu bekleyiş sürüyor!

İnegöl’de yaşayan 33 yaşındaki Emrah Gedik’ten 6 gündür haber alınamıyor. Mahmudiye Mahallesi’nde ikamet eden Gedik’in bulunması için emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Son olarak Mesudiye Mahallesi’nde görüldüğü belirtilen Emrah Gedik’in bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilmişti. Kayıp gencin bulunması için şu ana kadar yaklaşık 550 güvenlik kamerası incelendi. Ancak yapılan çalışmalara rağmen henüz kendisine ulaşılamadı.