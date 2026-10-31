6 gündür kayıp, izine rastlanmadı! 550 kamera incelendi, umutlu bekleyiş sürüyor!

"6 GECEDİR ARIYORUZ, HİÇBİR SONUCA ULAŞAMADIK": Emrah Gedik’in amcası Elvan Gedik, arama çalışmalarının sürdüğünü belirterek yaşadıkları çaresizliği anlattı. Arama çalışmalarına İNDAK, AFAD, Jandarma Komutanlığı ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katıldığını ifade eden Elvan Gedik, şu açıklamalarda bulundu: "Emrah mahallelerde geziyor. Emniyet müdürü, Kaymakam, jandarma komutanı el attılar ama 6 gecedir aramalarımız devam ediyor. Hiçbir sonuca ulaşamadık. İNDAK, AFAD, çalışmalarına devam ediyorlar ama sonuç yok, hiçbir neticeye ulaşamadık. 6 gecedir kardeşimiz kayıp, ulaşamıyoruz. Ne tarafa gittiğini bilmiyoruz. Bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı, beklememizi sürdürüyoruz."