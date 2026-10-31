Ahmet Hakan o tepkiler sonrası küplere bindi: Bu yaklaşım yerin dibine geçirilmeli!

Ahmet Hakan, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Anıtkabir'deki törenlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girmesini hedef alan eleştirilere sert çıktı.

İşte Ahmet Hakan’ın yazdıkları: “Son dönemde Türkiye’de şöyle bir anlayış geliştirildi: Yollar apayrıysa, fikirler üzerinden sert mücadeleler veriliyorsa... En küçük bir insani temas, diyalog ya da jest ihanettir.

Bu yaklaşım...

- Düşmanlık körüklüyor.

- En küçük bir medeni ilişkiye bile tahammül göstermiyor.

- El sıkışmayı bile siyasi ödün olarak algılıyor.

- Kola girmeyi bile tüm iddialardan vazgeçmek olarak değerlendiriyor.

- Diş biletiyor, kapı kapattırıyor, yumruk sıktırıyor.

Bu yaklaşımın yerin dibine geçirilmesi şart.

Bir babayiğidin çıkıp da...

‘Ben hem çatır çatır siyasi mücadelemi veririm hem de medeni ilişkilerimi sürdürürüm arkadaş’ diye racon kesmesinin vakti geldi de geçiyor bile”