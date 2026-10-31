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Dünya Avrupa hayranlarına kötü haber! Öve öve bitiremedikleri batı yine karıştı
Dünya

Avrupa hayranlarına kötü haber! Öve öve bitiremedikleri batı yine karıştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Avrupa hayranlarına kötü haber! Öve öve bitiremedikleri batı yine karıştı

Avrupa'yı "çağdaşlık ve refahın merkezi" olarak görüp yere göğe sığdıramayan, kendi ülkesine şaşı bakan Batı hayranlarının imrendiği tablo çatırdıyor. Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kontrolden çıkan hayat pahalılığı ve kamu hizmetlerindeki çöküş nedeniyle sokaklar karıştı. Kıtanın birçok ülkesinde haftalardır süren protestolar yeniden alevlenmeye hazırlanıyor. Gençler sokakta, sendikalar grevde, polisler teyakkuzda!

Avrupa'yı her fırsatta Türkiye'ye örnek gösterenlerin görmezden geldiği ekonomik ve sosyal sorunlar, kıtanın dört bir yanında sokaklara taşınıyor. Fransa'dan Almanya'ya, İtalya'dan İspanya'ya kadar birçok ülkede hükümetler art arda gelen protestolarla karşı karşıya.

Avrupa'da çeşitli ülkelerde haftalardır devam eden eylemlerde özellikle "Z kuşağından" gençlerin sokağa inmesi dikkati çekti. Gösterilerin birçok Avrupa kentinde bugünden itibaren yeniden başlaması bekleniyor.

Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde ekim ayında hükümetlerin ekonomi ve eğitim politikaları protesto edilirken, bazı gösterilerde şiddet olayları ve polis müdahaleleri yaşandı.

70 BİN POLİS DEVREDE

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, artan yaşam maliyeti ve ücretler konusundaki hoşnutsuzluk nedeniyle birçok Fransız şehrinde yapılan seferberlik çağrılarının ortasında, bugün olası isyanlara karşı uyarıda bulundu.

Fransa'da 70 bin polis teyakkuza geçti.

Fransa'da Sarı Yeleklilerin Meclis'in önünde düzenlemeyi planladığı eylem yasaklandı.

Almanya'da gençler, daha iyi eğitim ve daha fazla iklim koruması talebiyle bugün 32 kentte protesto gösterilerine hazırlanıyor. Politikacılar, Fransa'dakine benzer şiddet olaylarından endişe ediyor.

GREVLER BAŞLIYOR

Fransa'da sendikalar ve öğrenciler; ücretler, yaşam maliyeti ve kamu hizmetleriyle ilgili hoşnutsuzluğun geçen ay eylem başlatan öğrenci hareketinin çok ötesine yayıldığını savunarak 5 Kasım'da ülke çapında grev çağrısında bulundu.

İtalya'da ise dün genel grev vardı. Artan hayat pahalılığına ve kamu kaynaklarının silahlanmaya aktarılmasına karşı grev ve protestolar düzenlendi.

İspanya'da da 69 kişinin öldüğü tren kazası sonrası bugünden itibaren yeni gösteriler bekleniyor.

Belçika ve Yunanistan'da da eylemler bekleniyor.

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