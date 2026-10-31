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Tek bir tanesi bile organları bitiriyor diyor! ilk kez bu kadar net konuştu: O isimden o sözleri duyan şok olacak

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Tek bir tanesi bile organları bitiriyor diyor! ilk kez bu kadar net konuştu: O isimden o sözleri duyan şok olacak

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, tek bir mantarın bile hayati organları işlevsiz hale getirebileceğibu sözlerle ilk kez açıkladı. Zehirli ve zehirsiz mantarların dış görünüşe bakılarak ayırt edilmesinin imkânsız olduğunu belirtti.

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Foto - Tek bir tanesi bile organları bitiriyor diyor! ilk kez bu kadar net konuştu: O isimden o sözleri duyan şok olacak

Yer alan habere göre, Mantar zehirlenmelerinin mevsimsel yağışlara bağlı olarak özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında daha fazla görüldüğünü ifade eden Uzm. Dr. Mustafa Çetin, "Şapkalı mantarların bünyesinde barındırdığı zehirli maddeler, sanıldığının aksine pişirmeyle veya dış hatlarının incelenmesiyle anlaşılamaz. Halk arasında doğru bilinen yanlışlara güvenilerek doğadan toplanan mantarlar, geri dönüşü olmayan sağlık sorunlarına ve doğrudan ölüme davetiye çıkarmaktadır" dedi.

#2
Foto - Tek bir tanesi bile organları bitiriyor diyor! ilk kez bu kadar net konuştu: O isimden o sözleri duyan şok olacak

İlk 2 ve 6 Saate Dikkat! Zehirlenme tablosunun tüketilen mantarın türüne göre farklı zaman dilimlerinde ve belirtilerle ortaya çıktığını aktaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çetin, klinik süreçlere dair şu bilgileri paylaştı: "Mantar tüketiminden sonraki ilk 2 saat içerisinde gelişen vakalarda çoğunlukla sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, nabız hızlanması, ağızda metalik tat, bulantı, kusma ve terleme gibi semptomlar gözlenmektedir. Ancak çok daha tehlikeli olan ve 6 saatten sonra beliren zehirlenmelerde ise bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısını takiben doğrudan karaciğer ile böbrek yetmezliği gelişebilmektedir." Uzm. Dr. Çetin, mantar tüketimi sonrasında bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizdi.

#3
Foto - Tek bir tanesi bile organları bitiriyor diyor! ilk kez bu kadar net konuştu: O isimden o sözleri duyan şok olacak

Bilinçli tüketim için tek güvenli seçeneğin ambalajlı ve denetimden geçmiş kültür mantarları olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Mustafa Çetin, "Marketlerden temin edilen kültür mantarları dahi son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı zedelenmiş ya da çürümeye başlamışsa kesinlikle tüketilmemelidir. Taze kültür mantarlarının dahi hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara ve anafilaktik şoka neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki; doğadan toplanan 'bir tek mantar' bile sizi yoğun bakıma veya organ yetmezliğine götürebilir." diye konuştu.

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Foto - Tek bir tanesi bile organları bitiriyor diyor! ilk kez bu kadar net konuştu: O isimden o sözleri duyan şok olacak

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, mantar zehirlenmesinden şüphelenilen kişilerin, aynı mantarı tüketen diğer bireylerle birlikte vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı. Bu kişilerin mutlaka gözlem altına alınarak tedaviye mümkün olan en erken dönemde başlanması gerektiğini belirten Uzm. Dr. Çetin ayrıca, "Başvurulan sağlık kuruluşu da, konu ile ilgili bilgi almak ve organ yetmezlikleri ve ölüme neden olabilecek mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehiri (antidot) temin etmek ve gerekli tedavi yöntemlerini danışmak için T.C Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde konuyla ilgili uzman doktorların 114 telefon hattıyla 7/24 danışmanlık hizmeti verdiği Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)' e başvurmalıdır" dedi. bursadabugun

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