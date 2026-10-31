Tek bir tanesi bile organları bitiriyor diyor! ilk kez bu kadar net konuştu: O isimden o sözleri duyan şok olacak

İlk 2 ve 6 Saate Dikkat! Zehirlenme tablosunun tüketilen mantarın türüne göre farklı zaman dilimlerinde ve belirtilerle ortaya çıktığını aktaran İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Çetin, klinik süreçlere dair şu bilgileri paylaştı: "Mantar tüketiminden sonraki ilk 2 saat içerisinde gelişen vakalarda çoğunlukla sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, nabız hızlanması, ağızda metalik tat, bulantı, kusma ve terleme gibi semptomlar gözlenmektedir. Ancak çok daha tehlikeli olan ve 6 saatten sonra beliren zehirlenmelerde ise bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısını takiben doğrudan karaciğer ile böbrek yetmezliği gelişebilmektedir." Uzm. Dr. Çetin, mantar tüketimi sonrasında bu belirtilerden herhangi birini yaşayan kişilerin hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğinin altını çizdi.