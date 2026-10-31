ASELSAN’dan sağlıkta çığır açan başarı! Kalp akciğer makinesine prestij ödülü!
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ASELSAN, geliştirdiği LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi ile TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri kapsamında Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü’ne layık görüldü.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı, İstanbul’da gerçekleştirildi.
İlk kez 2014'te gerçekleştirilen kurultaya yaklaşık 20 ülkenin sağlık bakanları, üst düzey bürokratları ve bilim insanları katıldı.
Kurultay kapsamında, sağlık bilimleri alanında üstün başarı gösteren ve önemli katkılar sağlayan araştırmacılara yönelik TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri takdim edildi.
Bilimsel başarıların teşvik edilmesini ve sağlık alanındaki nitelikli çalışmaların desteklenmesini amaçlayan ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile 2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Kurultayda ASELSAN’a, LIFELINE HLM Kalp Akciğer Makinesi kapsamında Teknolojik Anlamda Gelişme Gösteren Firma olarak "TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü" verildi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı. Kalp Akciğer Makinesi Geliştirme Projesi, geçtiğimiz ağustos ayında tamamlandı.
LIFELINE HLM KALP AKCİĞER MAKİNESİ BAŞARIYLA KULLANILIYOR
Cihaz üretimleri tamamlandıktan sonra TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan yürütücülüğünde 2024 yılında kan testleri, 2025 yılında TÜSEB-İDEA laboratuvarında hayvan deneyleri tamamlandı. Cihazın insan üzerindeki klinik çalışmalarına 2026 yılı haziran ayında Bilkent Şehir Hastanesi'nde başlandı.
Mevcut durumda cihazla yapılan toplam 60 vaka başarıyla gerçekleştirildi.
ASELSAN, savunma sanayisinde yarım asrı aşan teknolojik birikimiyle sağlık alanında da oyun değiştirici teknolojiler geliştiriyor. Bu teknolojiler arasında Kovid-19 pandemisinde kritik rol oynayan LIFELINE BİYOVENT Ventilatör, HEARTLINE AED Otomatik Eksternal Defibrilatör, HEALTHVIEW ADR-M100 Mobil Röntgen Cihazı gibi kritik teknolojiler bulunuyor.