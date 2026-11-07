Valilik saat verdi! Yoğun kar geliyor

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini artırıyor. Doğu Anadolu'da bazı şehirler beyaza bürünürken, Bolu Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı geldi.

BOLU VALİLİĞİ SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre Bolu'da 7 Kasım Cumartesi günü saat 03.00'ten itibaren kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yağışların yer yer 5 ila 20 santimetre kar örtüsü oluşturabileceği, meteorolojik uyarının ise 8 Kasım Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olduğu bildirildi.

Valilik; ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, heyelan, sel ve su baskını risklerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

ERZURUM'DA KAR ULAŞIMI FELÇ ETTİ

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Narman ilçesine ulaşımı sağlayan Kireçli Geçidi'nde çok sayıda araç yolda kaldı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıkarken sürücüler zincir takarak ilerlemeye çalıştı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

DOĞU ANADOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kars ve Sarıkamış'ta mevsimin ilk karı etkili olurken, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde de yollar beyaz örtüyle kaplandı.

Bitlis'teki Nemrut Kalderası Milli Parkı'nda kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde de mevsimin ilk kar yağışı görüldü.

METEOROLOJİDEN 4 İLE ZİRAİ DON ALARMI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Erzurum, Erzincan, Ardahan ve Bayburt için zirai don uyarısı yayımladı.

7 Kasım Cumartesi gecesinden itibaren hafif ve yer yer orta şiddetli zirai don beklendiği belirtilerek özellikle çiftçilerin ve tarımsal üretim yapan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Yetkililer, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde sürücüleri buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.