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Yerel Canından daha mı önemli? Kaza yaptı kendine değil motosikletine üzüldü
Yerel

Canından daha mı önemli? Kaza yaptı kendine değil motosikletine üzüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-22 16:57:38 - 2024-06-22 16:57:38

Kartal'da motosikletiyle kaza yapan kadın sürücü, kendi canı yerine motosikletine üzüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, kadın motosikletli seyir halindeyken kaza yaptı. Kaza nedeniyle motosiklet düşerek sürüklendi.

Kadın sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Bir süre yolda oturan sürücü, daha sonra motosikletinin yanına geldi. Motosikletinin kazaya karışmasına üzülen kadın tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan motosiklet sürücüsünün o anları ise çevredeki başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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