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Dünya Cani kadından korkunç katliam: 5 çocuğunu...
Dünya

Cani kadından korkunç katliam: 5 çocuğunu...

Almanya'nın Solingen kentinde bir apartman dairesinde cansız bedenleri bulunan 5 çocuğun otopsi sonuçları çıktı. Anne Christiane'nin, çocuklarına önce uyuşturucu "ilaç" verdiği, ardından da boğarak öldürdüğü belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 00:09:00 -
Cani kadından korkunç katliam: 5 çocuğunu...

Almanya'nın Solingen şehrinde dün bir apartman dairesinde  1, 2, 3, 6 ve 8 yaşlarında 5 çocuğun cansız bedeni bulundu.

Korkunç olayın çocukların Mönchengladbach'ta yaşayan büyükannesinin polisi arayarak annelerinin torunlarını öldürdüğünü ihbar etmesi üzerine gün yüzüne çıktı.

Cansız bedenleri bulunan 5 çocuğun otopsi sonuçlarında, anne Christiane K.'nın çocuklara önce uyuşturucu "ilaç" verdiği daha sonra da boğduğu belirlendi.

Çocukları öldüren cani kadın Christiane K'nın, olaydan sonra Düsseldorf'taki tren istasyonunda raylara atlayarak intihar etmeye çalıştığı fakat olaydan ağır yaralı olarak kurtarıldığı bildirildi.

Christiane K. için 5 ayrı cinayetten tutuklama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Öte yandan 11 yaşındaki diğer çocuğun ise büyükannesinin yanında bulunduğu açıklanmıştı.

 

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