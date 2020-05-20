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Gündem

Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:22:00 - 2020-05-20 19:24:06
Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı. Twitter'dan yapılan uyarıda, "Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun." ifadesi yer aldı.

İşte Kaftancıoğlu'nun hesabının son hali:

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