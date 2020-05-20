Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabı kısıtlandı. Twitter'dan yapılan uyarıda, "Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun." ifadesi yer aldı.
İşte Kaftancıoğlu'nun hesabının son hali:
Siyaset
CHP sırtını kime yaslıyor? Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu
Siyaset
Kaftancıoğlu’nun darbe tehdidi sonrası gündeme geldi! Altun CHP’nin ciğerini yıllar önce anlatmış