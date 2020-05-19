Canan Kaftancıoğlu militanvari yaşam tarzından esintiler verdi: Ailemi bırakıp 5 gün boyunca dağ başına çıktım

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Provokatif eylemleri ve açıklamaları nedeniyle adı sürekli PKK ve DHKP-C gibi terör örgütleri ile yan yana anılan ve Marksist-Leninist-Ateist bir ideoloji ile Laikçi Kemalist ideolojiyi kaynaştırma görevi üstlenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Kaftancıoğlu, verdiği röportajda, ‘dağ başında tek başına yaşam’ gibi bir hikayenin içinde barındığı militanvari yaşam tarzını rahat tavırlarla normalmiş gibi anlattı.

‘Annem ve babam eve dön bile demedi’

Çocukluğundan beri, anne ve babasına ‘aklıma koyduğun şeyi yaparım’ mesajı verdiğini anlatan Kaftancıoğlu, “Annem ve babamın zaman zaman endişe ettiğini biliyorum. Onlar memlekette, köyde yaşıyorlar. Annem ve babam çocukluğumdan itibaren, yaşamımın her döneminde, aklıma koyduğum şeyi yapacağımı bilirler. Niye ‘siyasete girdin?’ ya da ‘Evine dön’ cümlesini hiç kurmadılar ama benim aklıma koyduğum mücadeleyi vereceğime inandıkları için dikkatli olma yönünde tavsiyeleri oluyor” dedi. Annesini ve babasını ziyarete gidemediğini ifade eden Kaftancıoğlu, “Gidemiyorum, en son ne zaman gittiğimi şimdi hatırladım ve utandım açıkçası. 5-6 ay önce bir arkadaşımızın cenazesi için gittiğimizde yarım saat görmüştüm onları” şeklinde konuştu.

‘Kızım beni gizliyor’

18 yaşındaki kızının kendisinin kızı olduğunu söylemediğini ve bunu gizlediğini ifade eden Kaftancıoğlu, “Ben annesi olarak bir tepki olarak düşünüyorum. Sanıyorum benim kızım olduğunu söylemek onu mutlu etmiyor” dedi.

Ailesini geride bırakıp dağa çıkmış

PKK ve DHKP-C gibi köhnemiş zihniyetli terör örgütleri militanlarının, ‘dağa çıkmak, dağ başına gitmek” gibi yaşam tarzının kendisinde de karşılık bulduğunun sinyallerini veren Kaftancıoğlu, annesini, babasını, kızını ve eşini geride bırakarak 5 gün boyunca dağda militanvari bir yaşam sürdürdüğünü söyledi. Dağ başında sadece köpeği Rocky ile beraber kaldığını ifade eden Kaftancıoğlu, “İkinci dönemim başladığında köpeğimle birlikte bir dağ başına gittim. Orada 5 gün, 2 yılın zihnisel yorgunluğunu atıp önümüzdeki 2 yılın planlamasını yaparak, Rocky ile boğuşmuş, dağ tepe gezmiş olarak geldim.” şeklinde konuştu. Kaftancıoğlu’nun örgüt militanları gibi ‘dağda yaşam’ şeklindeki kavramları rahat tavırlarla anlatması ve bu yaşamdan esintiler vermesi oldukça dikkat çekti.

Son vukaatı 2 gün önce

Fransa’da öldürülen 3 PKK’lı kadın teröristtin ardından Twitter’dan yayınladığı mesajla yas tutan ve ‘kadın hakları’ kılıfı altında yaptığı ‘Örgüt yandaşlığı’ sicili kabarık olan Kaftancıoğlu, son vukaatını da sadece 2 gün işledi. Sosyal medyada, “İsimsizler hareketi" adı ile terör örgütü DHKP-C propagandası yaptığı tespit edilen Taylan Kulaçoğlu’nun gözaltına alınmasından rahatsız olan Kaftancıoğlu, yayınladığı mesajında, "Yüreğir GK Başk. #ErenYıldırım'ı talimatla hukuksuz bir şekilde tutukladıkları yetmiyormuş gibi şimdi de @gulsevenhakan ve @TaylanKulacogIu'nu gözaltına almışlar. Gerekçe: Gerek var mı?" ifadelerini kullanmıştı.