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Yerel Çanakkale’de nohut büyüklüğünde dolu yağdı
Yerel

Çanakkale’de nohut büyüklüğünde dolu yağdı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde sağanak yağışın ardından nohut büyüklüğünde yağan dolu, tarım alanlarına hafif zarara yol açtı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 17:02:00 -
Çanakkale’de nohut büyüklüğünde dolu yağdı

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde başlayan sağanak yağmurun ardından, nohut büyüklüğünde dolu yağdı.

Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bugün saat 15.30 sularında aniden bastıran yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Nohut büyüklüğünde yağan dolu, beldede bulunan tarım alanlarında ekili buğday ve çilek tarlalarında da hafif zarara yol açtı.

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