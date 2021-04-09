Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı
Çanakkale'nin merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığı bildirildi. Köylere giriş-çıkış yasaklandı.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.
Toplantıda, merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.
Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı.