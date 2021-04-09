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Gündem Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı
Gündem

Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı

Çanakkale'nin merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina başlatıldığı bildirildi. Köylere giriş-çıkış yasaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 08:22:00 -
Çanakkale'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında 4 köyde karantina uygulaması başlatıldı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, merkeze bağlı Işıklar, Karacaören, Saraycık ve Yapıldak köylerinde, Kovid-19 vakalarında artış yaşanması üzerine, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 14 günlük karantina uygulanmasına karar verildi.

Karantina nedeniyle jandarma ekipleri köylerin girişlerinde önlem aldı.

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