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Gündem Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi
Gündem

Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada'ya yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 16:19:00 -
Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "29.11.2021 Pazartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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