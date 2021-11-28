Çanakkale'de feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, "29.11.2021 Pazartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hatlarında yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.