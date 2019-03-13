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Çanakkale’de deprem mi oldu son dakika Son depremler

Türkiye son zamanlarda peş peşe depremlerle sarsılıyor. Uzmanlar Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu bunun için de depreme karşı önlemlerin alınması gerektiğini hali hazırda her ortamda söylüyor. AFAD son dakika deprem haberlerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla 3.7 ve 3.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:41
Çanakkale’de deprem mi oldu son dakika Son depremler

Türkiye son zamanlarda peş peşe depremlerle sarsılıyor. Uzmanlar Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu bunun için de depreme karşı önlemlerin alınması gerektiğini hali hazırda her ortamda söylüyor. AFAD son dakika deprem haberlerine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, 3 dakika arayla 3.7 ve 3.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Dairesi Başkanlığı'nın (İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 10.05'te 3.7 ve saat 10.08'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk deprem, yerin 7.42 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, ikinci deprem ise yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremler, bölgede hafif şekilde hissedildi. ) verilerine göre, merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, saat 10.05'te 3.7 ve saat 10.08'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk deprem, yerin 7.42 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, ikinci deprem ise yerin 7.07 kilometre derinliğinde meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı depremler, bölgede hafif şekilde hissedildi. 

Son depremler nerelerde oldu?

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:41
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