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Çanakkale Boğazı'nda zarar gören kablo yenilendi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle demir atan geminin zarar verdiği fiber internet kablosunun değiştirildiği bildirildi.

02 Ekim 2018 Salı 20:54
Çanakkale Boğazı'nda zarar gören kablo yenilendi

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ'dan Yunanistan'ın Pire Limanı'na giderken 12 Eylül günü Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yapan 152 metre boyunda ve 10 bin 925 groston ağırlığındaki Türk bayraklı "Med Denizli" isimli gemi, Çimenlik Kalesi açıklarında demir attı. Bu sırada Türk Telekom'a ait fiber internet kabloları zarar gördü.

Yapılan incelemelerin ardından kabloların yenilenmesine karar verildi. Bunun için 20 metre boyundaki "Storm Knight" isimli kablo döşeme gemisi Çanakkale'ye geldi. Kilitbahir köyü önlerinde başlayan ve Çanakkale önlerinde sona eren 45 dakikalık çalışmayla 1,3 deniz mili uzunluğundaki fiber internet kablosu yenisiyle değiştirildi.

Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapacak gemiler de konuyla ilgili olarak bilgilendirildi ve dikkatli olmaları istendi.

 

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 20:54
  1. Tekirdağ
  2. Denizli
  3. kilitbahir
  4. Çanakkale Boğazı

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