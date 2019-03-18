Çanakakkale Şehitler Abidesi Camii törenle açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadasındaki Çanakkale Şehitler Abidesi Camii'nin açılış törenine katıldı.

Erdoğan şunları söyledi;

Yokluğu hissediliyordu. Bu yokluğun giderilmesi için de OPET olarak ve THY’den de gelen desteklerle burası yapıldı. Mimarisiyle, tam bir özgün mimari olmuş oldu. Ben tüm emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Burada ibadethane yoktu. Bu da bize nasip oldu. Şimdi de buradaki bu mescit eksiğini de sağ olsun OPET ailesi ve THY el ele vererek bu da giderilmiş oldu. Şimdi bu kurdelayı keseren Şehitler Abidesi Camii’mizi açmış olalım.