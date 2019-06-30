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Can kaybı yaşanmıştı! Van'daki arazi kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 Haziran'da Van'ın çarşı merkezinde arazi meselesi yüzünden çıkan ve 1 kişinin hayatının kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

30 Haziran 2019 Pazar 07:50

Van’daki arazi meselesi yüzünden çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı, sopalı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Van’da 25 Haziran'da çarşı merkezinde çıkan ve daha sonra farklı yerlerde devam eden kavgada biri ağır olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Taş, sopa, bıçak ve silahın kullanıldığı kavgada R.K. (33) ağır yaralanmış ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan R.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Hastane önünde kavgaya devam ettiler

Aynı tarihte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde devam eden kavga ise an be an kameraya yansıdı. Bir midibüsün içinden çekilen görüntülerde, iki grubun sopalarla kavga ettikleri ve bazılarının da yaralanarak kanlar içinde kaldığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 07:50
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