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Yerel Çamurlu yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
Yerel

Çamurlu yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasında bulunan Soğanlı Dağı güzergahında karların erimesiyle çamurla kaplanan yolda otomobille mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 02:09:00 -
Çamurlu yolda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Muğla'dan yola çıkıp Rize’ye giden iki kişilik aile, navigasyonun yanlış yol tarif etmesi üzerine Bayburt'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Dumlu ve Kavlatan köyleri arasındaki yol güzergahında yollarını kaybettiler. Yoğun kar yağışının ardından, karların erimesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar suları çamura neden oldu. Çamura saplanma korkularından dolayı kayboldukları yerden ilerleyemeyen aile, telefonla ekiplere haber verdi.

2 kişilik ailenin yardımına Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ve jandarma ekipleri yetişti. Yoğun sis nedeniyle ekipler, kaybolan aileyi bulundukları yerden Aydıntepe ilçesine 3 saatlik çabalar sonucunda güvenli bir şekilde getirdikten sonra, aile Araklı tünelinden Trabzon istikametine gitmek üzere yola koyuldu.

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