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Gündem Çamlıca Radyo-TV Kulesi’ne yıldırım düşme anı görüntülendi
Gündem

Çamlıca Radyo-TV Kulesi’ne yıldırım düşme anı görüntülendi

İstanbul’da bulunan Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırım düştü.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 23:45:00 -

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren çeşitli bölgelerde sağanak yağış etkisini gösteriyor. Anadolu Yakasında bulunan ve İstanbul’un siluetlerinden biri haline gelen Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yağış esnasında yıldırım düştü.

Kulenin üst kısmına yıldırımın isabet etmesiyle çevreye adeta ışık saçıldı. Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi’ne yıldırımın isabet ettiği anlar kameraya anbean yansıdı.

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