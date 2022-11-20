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Yerel Camiye gitmişti... Ölü bulundu
Yerel

Camiye gitmişti... Ölü bulundu

Konya'da camiye gitmek için evden çıkan 58 yaşındaki adam ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 13:58:00 -
Camiye gitmişti... Ölü bulundu

Konya’nın Selçuklu ilçesinde yaşayan Yüksel Kılınç (58) sabah namazına gitmek için evinden çıktı.

Yakınları, namaz saati geçmesine rağmen eve dönmeyen Yüksel Kılınç’ı aramaya çıktı.

Kılınç’ı cami yakınındaki parkta baygın halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde Yüksel Kılınç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kılınç’ın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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