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Gündem

Camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen CHP'li Banu Özdemir'in bir skandalı daha ortaya çıktı

İzmir'de cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalmasını sevinçle karşılayan CHP'li Banu Özdemir'in terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye destek verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 12:24:00 - 2020-05-21 12:25:40
Camilerden Çav Bella çalınmasına sevinen CHP'li Banu Özdemir'in bir skandalı daha ortaya çıktı

İzmir'de cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalmasını sevinçle karşılayan CHP'li Banu Özdemir'in terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye destek verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

İzmir'de alçak bir sabotaj yapılarak cami hoparlörlerinden İtalyan marşı Çav Bella çalınması skandalının ardından CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'den tepki çeken paylaşımlar geldi. Skandalı sevinçle karşılarcasına paylaşımlar yapıp ardından şaka yaptığını ileri süren Banu Özdemir'in ise ilginç bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, Özdemir'in "Kobane'de direnen kadınlara bin selam" yazısının önünde çekilmiş skandal fotoğrafını, "Mabedlerimizden Çav Bella çalınmasını keyifle ve ağzı sulanarak paylaşan CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı hanımefendi ile tanıştırayım sizi.." ifadeleriyle paylaştı.

İşte o tweet:

İzmir'de büyük skandal! Cami hoparlörlerinden bakın ne çaldılar
İzmir'de büyük skandal! Cami hoparlörlerinden bakın ne çaldılar

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İzmir'de büyük skandal! Cami hoparlörlerinden bakın ne çaldılar

Şaka yapmış! CHP'li Banu Özdemir'den skandal paylaşımlar
Şaka yapmış! CHP'li Banu Özdemir'den skandal paylaşımlar

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Şaka yapmış! CHP'li Banu Özdemir'den skandal paylaşımlar

İzmir'deki alçak sabotajla ilgili çarpıcı ifadeler
İzmir'deki alçak sabotajla ilgili çarpıcı ifadeler

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İzmir'deki alçak sabotajla ilgili çarpıcı ifadeler

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Yorumlar

Osman

Bu zihniyet bu ülkenin hatta Dünyanın en acımasız bencil ve çok tehlikeli bir virüs gibidir kendilerini yaktıkları gibi alemi yakmaktan geri durmazlar, korunalım lütfen Allah’ın ipine sımsıkı sarılmadan korunamayız
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Yiğit

CEHAPE ZİHNİYYETİ ANLADILAR BİR HALT YİYEMEYECEKLERİNİ HALKIN SİNİR UÇLARINI KAŞIYARAK TAHRİK EDİP GEZİ PİLANI PEŞİNDELER SON GÜNLERDE HACIBAYRAMDA DİRİFT. FIRAT EREZ KAFİRİNİN TİVİTİ. VE İZMİRİN ÇAV BELLESI BUNLARIN BİRKAÇ ÖRNEĞİDİR. NEYAPARSANIZ YAPIN B A Ş A R A M A Y A C A K S I N I Z.
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