Camiler ne zaman açılacak? Erdoğan müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.
Erdoğan, kabine toplantısının ardından yeni tip koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerimizde ibadete açıyoruz. Bir süre sadece öğlen namazı kılınacaktır. Cemaatle namazı kurallar içerisinde ifade edeceğiz." dedi.