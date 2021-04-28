  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Camiler açık olacak mı son durum | Cuma namazları kılınacak mı?
İSLAM

Camiler açık olacak mı son durum | Cuma namazları kılınacak mı?

Tam kapanmada camiler açılacak mı? Türkiye’de 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanacak. Bu sebeple pek çok yer kapalı olacak. Vatandaşlar kapanma döneminde camilerin açık olup olmayacağını merak ediyor. Tam kapanmada Cuma namazları kılınabilecek mi? Cuma namazı için camiler açık olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 15:26:00 -
Camiler açık olacak mı son durum | Cuma namazları kılınacak mı?

Koronavirüs salgınında Türkiye yeni bir döneme geçti. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde ülkemizde tam kapanma uygulanacak. Bu dönemde Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Cuma namazları kılınabilecek mi?

Camiler açık olacak mı son durum | Cuma namazları kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV’de önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini ifade etmişti.

Kadir gecesi ne zaman hangi gün? Kadir gecesine ne kadar kaldı?
Kadir gecesi ne zaman hangi gün? Kadir gecesine ne kadar kaldı?

Dini Bilgiler

Kadir gecesi ne zaman hangi gün? Kadir gecesine ne kadar kaldı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!
Gündem

İstihbarat deşifre etti... Sınır ötesinde Türkiye'ye karşı harekete geçtiler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inlerini başlarına yıktığı kukla terör örgütleri DEAŞ ve PKK, efendileri ABD'nin emriyle yeniden iş birliğine gi..
Kamuda çalışanlar için idari izin kararı
Gündem

Kamuda çalışanlar için idari izin kararı

Kamuda çalışanlar 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Rus Dışişleri’nden ‘sandalye krizi’ yorumu
Dünya

Rus Dışişleri’nden ‘sandalye krizi’ yorumu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in AB-Türkiye Zirvesi'nde kendisine koltuk gösterilmemesi ile ilgili kullandığı, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay