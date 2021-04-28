Koronavirüs salgınında Türkiye yeni bir döneme geçti. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde ülkemizde tam kapanma uygulanacak. Bu dönemde Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağı ise merak ediliyor. Peki, Cuma namazları kılınabilecek mi?

Camiler açık olacak mı son durum | Cuma namazları kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Diyanet TV’de önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, “Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini ifade etmişti.