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İSLAM Camiler açık mı cuma namazı kılınacak mı? Bugün cuma kılınacak mı?
İSLAM

Camiler açık mı cuma namazı kılınacak mı? Bugün cuma kılınacak mı?

Cuma namazına gitmek yasak mı? 23 Nisan remi tatil olduğu için cuma günü sokağa çıkma yasağına dahil edildi. Milyonlarca kişi cuma namazının kılınıp kılınmayacağını, camilerin açılıp açılmadığını merak ediyor. Camiler açık mı? Cuma namazı kılınacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 08:54:00 -
Camiler açık mı cuma namazı kılınacak mı? Bugün cuma kılınacak mı?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde kısmi kapanma dönemi başladı. Bu sebeple 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar Cuma namazı için camiye gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Bugün camiler açık mı?

Camiler açık mı cuma namazı kılınacak mı? Bugün cuma kılınacak mı?

Koronovirüs salgını sebebiyle Cuma, cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Milyonlarca kişi ise Cuma namazı için camiye gitmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecek.

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