Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ülkemizde kısmi kapanma dönemi başladı. Bu sebeple 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar Cuma namazı için camiye gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Bugün camiler açık mı?

Camiler açık mı cuma namazı kılınacak mı? Bugün cuma kılınacak mı?

Koronovirüs salgını sebebiyle Cuma, cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Milyonlarca kişi ise Cuma namazı için camiye gitmenin yasak olup olmadığını araştırıyor. Vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye cuma namazı için gidebilecek.

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