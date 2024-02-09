Camii Yerine İş Merkezi! Söğütlü Cami, ranta kurban gitti iddiası!

Malatya'da 31 sivil toplum kuruluşu, Söğütlü Camii'nin yerine iş merkezi yapılacağını iddia ediyor. Camii'nin yıkılıp yeniden yapılması için hayırsever iş insanı Hacı Bayram Kızılaslan'ın teklifi olduğu belirten STK'lar, caminin yerinde Cuma Camii konseptinde yeniden yapılmasını talep ediyor.

Malatya’da bir gurup sivil toplum kuruluşu, 6 Şubat depremlerinden ağır hasar alan ve yıkılıp yeniden yapılması kararı verilen Söğütlü Cami’nin peşkeş çekilerek yerine iş yerlerinin yapılacağı ve caminin projede kaldırıldığını öne sürdüler. İddialara göre; Camii'nin yıkılan çarşısıyla birlikte yerinde, mevcut vakıf alanından hiçbir eksiltme yapılmadan Cuma Camisi konseptinde Hacı Bayram Kızılaslan'ın destekleriyle yapılmasına müsaade edilmiyor. Esnafın baskıları, dünyevi kaygılar ve yol genişletme gibi gerekçelerle cami alanı, iş merkezlerine dönüştürülmüş.

Alana tekrardan cami inşa edileceği belirtilmişti

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde ağır hasar alan Malatya'da bir yandan kent merkezinin inşası için çalışmalar sürdürülürken bir yandan da depremde hasar alan yapıların yıkımı sürüyor. Depremlerden etkilenen ve ağır hasar alan kentin simge mekanlarından olan Söğütlü Cami, yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Yıkılan Söğütlü Cami’nin alanına tekrardan cami inşa edileceği belirtilmişti. Ancak sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan açıklamaya göre, caminin yerine iş yeri yapılacağı ve cami yerinin ranta kurban edildiği açıklaması yapıldı.

Söğütlü Camii ne yazık ki projeden çıkarılmış

31 Sivil Toplum Kuruluşları tarafından camini yerine iş merkezlerinin yapılmasına tepki gösterildi. STK’lar tarafından yapılan açıklamada, “6 Şubat 2023'te ilimizde meydana gelen depremler sonucunda il merkezimizde, ecdadımızın bize emanet ettiği Söğütlü Camii ağır hasar almıştır. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz, bilindiği üzere caminin yıkımını gerçekleştirmiştir. Halihazırda Malatya merkezde ibadet edilebilecek bir camii bulunmamaktadır. Malatyalı hayırsever iş insanımız, Hacı Bayram Kızılaslan, camimizi, merkez Yeni (teze) cami ile birlikte, kendi yerinde ve eğer fırsat verilirse, Malatya'nın ihtiyaç duyduğu bir Cuma Camisi konseptine uygun olarak daha önce çalışması yapılıp 7 bin metrekarelik alana büyüterek yeniden yapmayı ve tamamlamayı Vakıflar Genel Müdürlüğümüze yazılı olarak beyanda bulunmuştur. Malatya Valiliğine ise sözlü beyanda bulunarak camiyi tamamen kendi imkanları ile yapmayı taahhüt etmiştir. Hatta Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Kızılaslan, arasında cami ile ilgili bir protokol bile imzalanmıştır. Ancak, üzülerek belirtmeliyiz ki, mevcut cami alanında, esnafın baskıları, dünyevi kaygılar ve yol genişletme gibi gerekçelerle cami alanı, iş merkezlerine dönüştürülmüş ve ecdadımızın ve vakıf medeniyetimizin bize emaneti olan Söğütlü Camii ne yazık ki projeden çıkarılmıştır. Bütün şehirler mabedler etrafında inşa edilmişken maalesef Malatya'mız mabetsiz hale getirilmiştir. Malatya kamuoyu, caminin etrafındaki vakıf alanları ile birlikte birleştirilerek caminin büyütülmesi imkanı ve beklentisi içindeyken, tamamen hepimizi büyük bir üzüntüye sevk eden bu sonuçla karşılaşmış bulunmaktadır. Kaldı ki, milli ve manevi değerlerin ihya hassasiyeti ile bilinen böyle bir dönemde, ecdad emaneti camimizin şehrin merkezinden maddi menfatlere kurban edilerek çıkarılması, zihinlerde izahı ve telafisi mümkün olmayan bir travma oluşturacaktır. Bu menfaat düzeneğine teslim olup Camimizin ortadan kaldırılışına katkı sunanları ve buna seyirci kalanları tarih asla affetmeyecektir. Şehirler 500 yıllık, 1000 yıllık vizyonla kurulur ve gelecek nesillere bir ruh ve kimlikle miras bırakılır. Şehrimizi bu ruh ve kimlikten mahrum olarak gelecek kuşaklara bırakmak en hafifiyle bu şehrin ruhuna, kimliğine, değerlerimize ve kültürümüze ihanettir, ihanet değilse bile büyük bir gaflettir. Aşağıda imzaları bulunan Malatya Sivil Toplum Kuruluşları ve Malatya’nın sakinleri olarak, Söğütlü Camiinin yıkılan çarşımızla birlikte yerinde, mevcut vakıf alanından hiçbir eksiltme yapılmadan Cuma Camisi konseptinde Hacı Bayram Kızılaslan’ın destekleriyle yapılmasına müsaade edilmesini talep etmekteyiz. Bu konuda yüksek hassasiyetine inandığımız sayın Cumhurbaşkanımızdan, yetkili bakanlıklarımızdan, siyasi temsilcilerimizden ve valimizden, tarihi camimizin korunmasına ve caminin yerinde yeniden yapılmasına yönelik hassasiyetle talebimizi belirtir, Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.” ifadelerine yer verdiler.

Malatya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu

1. Doç. Dr. Ahmet Küçük- Ensar Vakfı- Eğitime Destek Platformu

2. Hüseyin Söylemez- MEMURSEN-Malatya Sivil Toplum Kur Platformu

3. Fahri Memur- Ortak Değerler Platformu

4. Ömer Derin- İHH - Kudüs Kardeşlik Platformu

5. İhsan Ercan Ümmet camii dernek başkanı

6. Prof Dr Ahmet Baysar- Niyazi-i Mısri Kültür Vakfı

7. Emin Yücetaş Eğitimci,yazar, kanaat önderi

8. Av. Abdulkadir Artan Malatya Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri

9. Harun AKKUŞ İZOLDER

10. Sadi ERGÜL Malatya Birlik Vakfı Başkanı

11. Yusuf ASLAN Dinbisen Malatya il Başkanı

12. Yahya BELER YediHilal Derneği Malatya İl Temsilcisi

13. Vahdettin ALTINOVA - ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ MALATYA ŞUBESİ

14. Mehmet Doğan Toplum Gönüllüleri Derneği

15. Murat Gümüş TÜMSİAD

16. Mehmet Engin DİYANETSEN

17. Bekir Yaşa Kahramanlar Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği

18. Vahap Yiğit SEMERKANT

19. Mehmet Demirtaş TİMAV

20. Tamer Çalhan EKSENDER

21. Nevzat Kaya - Topsöğüt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği

22. Abdurrahman Taşkesen- ÖNDER İmam Hatipliler Derneği

23. Mustafa Özkan İLİM YAYMA CEMİYETİ

24. Bahattin Anıl- MAZLUMDER Malatya Şb

25. Harun Şahin- Malatya ÖĞDER

26. Mesut Demir - TÜGVA il Bşk

27. Turgut Özal Aksüt MTTB İl Bşk

28. Dr Enes Gül- CİHANNUMA İl Bşk

29. Selahattin Yıldırım- MİSKDER

30. Nihat Tuğ- Milli Gençlik Derneği

31. Adem Demirhan- Sıla Derneği Bşk

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