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Dünya Camideki faciada ölü sayısı 24 oldu
Dünya

Camideki faciada ölü sayısı 24 oldu

Bangladeş’te Narayanganj bölgesinde bulunan Baitus Salat Jame Camii’nin yakınından geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:13:00 -
Camideki faciada ölü sayısı 24 oldu

Ölenler arasında 7 yaşında bir çocuğun da olduğunu söyleyen yetkililer, camideki en az 6 klimanın patlamanın etkisiyle infilak ettiğini kaydetti. Sağlık yetkilileri, vücutlarının yüzde 90’ında yanık olan 13 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gaz kaçağının camide birikerek patlamaya sebebiyet verdiğinden şüpheleniyor.

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