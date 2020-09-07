Camideki faciada ölü sayısı 24 oldu
Bangladeş’te Narayanganj bölgesinde bulunan Baitus Salat Jame Camii’nin yakınından geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 24’e yükseldi.
Ölenler arasında 7 yaşında bir çocuğun da olduğunu söyleyen yetkililer, camideki en az 6 klimanın patlamanın etkisiyle infilak ettiğini kaydetti. Sağlık yetkilileri, vücutlarının yüzde 90’ında yanık olan 13 yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğünü belirtti. Yetkililer, gaz kaçağının camide birikerek patlamaya sebebiyet verdiğinden şüpheleniyor.