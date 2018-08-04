Camide CHP engeli aşıldı

Akit’in ısrarlı haberleri, CHP’nin cami yaptırmama inadını kırdı.

CHP’li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz’ün bütün engelleme çabalarına rağmen Kartal Soğanlık Merkez Camii’nin temelleri atıldı.

Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da katıldı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Uysal, "Camiler toplumumuzun çimentosudur. Örnek bir mimari ile Selçuklu tarzından hazırlanmış proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Soğanlık Merkez Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Öcal da, “Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. İslam beldesinin sembolü olan camilerden birinin daha temelini attık. Soğanlık halkının ihtiyacı olan bir camiydi. Hepimize hayırlı olsun" dedi.

AKİT’E TEŞEKKÜR ETTİ

Soğanlık Merkez Camii ve Kur’an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ali Öcal tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "İslam beldesinin sembolü olan camilerden birinin daha temelini attık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Camimizin yapım sürecinde yaşadığımız sıkıntıların çözülmesinde Akit büyük destek verdi. Akit, bütün Müslümanların gür sesi olduğunu bir kez daha ispat etti. Bütün Akit camiasına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li Kartal Belediyesi'nin karşı çıktığı caminin temel atma törenine AK Parti'den yoğun bir katılım oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, AK Parti Milletvekilleri Eyüp Özsoy, İsmet Uçma, Osman Boyraz ve AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye BaşkanıMehmet Sekmen de katıldı.

AKİT GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Gazetemiz Akit 24 Kasım 2016'da, sürmanşetinde "Cami karşıtlığı CHP'nin genlerinde" var başlıklı habere yer vermişti.

Söz konusu haberde CHP'li Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün Soğanlık'ta yapılmak istenen camiye engel olduğu duyurulmuştu.

Akit muhtelif tarihlerde CHP'li belediyenin cami zulmünü gündeme getirmişti.

Geçtiğimiz 29 Mayıs'ta yaptığımız haberde ise Soğanlık Camii Dernek Başkanı Ali Öcal'ın, Öz tarafından uğradığı baskıları ifşa etmiştik.