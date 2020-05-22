Camide "çav bella" çalınmasına sevinen CHP'li Banu Özdemir tutuklandı
İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Banu Özdemir tutuklandı.
CHP İzmir eski İl Başkan yardımcısı Banu Özdemir, İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın çalınmasını övgüyle karşıladı.
İzmir başsavcılığı da eylemi gerçekleştiren ve eyleme ilişkin videoları övücü ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşanlar hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan eski CHP İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ‘dini değerleri alenen aşağılamak’ suçundan gözaltına alındı.
Özdemir, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.