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Cami hırsızları suçüstü yakalandı

Sancaktepe'de hırsızlık yapmak için bir camiye giren 3 kişi, suçüstü yakalandı.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:05
Cami hırsızları suçüstü yakalandı

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerindeki Kocatepe Camisi lojmanlarında elektrik olmadığını fark eden cami görevlileri şarteli kontrol etmek için camiye girince içeriden gelen sesler üzerine etrafı kontrol etmeye başladı.

Bu sırada dışarıda bulunan vatandaşlar cami çatısında iki kişinin olduğunu fark etmesi üzerine durumu cami görevlilerine bildirdi.

Cami etrafında vatandaşların toplanması üzerine paniğe kapılan hırsızlar minareden kubbe kısmına çıkarak kaçmak istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların çevrede yaptıkları kontrollerde cami içerisinde bir kişi yakalandı.

Caminin minaresinde ise iki kişinin daha olduğunu fark eden ekipler, şahısları aşağı inmeleri için uyardı.

Vatandaşların tepkileri nedeniyle minarede bulunan moloz parçalarını aşağı atan şahısları indiremeyen polis ekipleri, olay yerine itfaiye çağırdı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cami etrafındaki kalabalık uzaklaştırılarak, itfaiye merdiveni yardımıyla iki şahıs ikna edilerek aşağı indirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden bir diz üstü bilgisayar, bir miktar bozuk para, kek, meyve suyu ve eldiven çıktı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sancaktepe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:05
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