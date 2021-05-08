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Yerel Cam filmi cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma
Yerel

Cam filmi cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma

Kocaeli'de aracının camlarında film olduğu gerekçesiyle ceza yiyen vatandaş, "Camlarda film olduğunu bilmiyordum" diyerek kendisini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 15:48:00 -
Cam filmi cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma

Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri, tam kapanma ve trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda İzmit Çayırköy mevkiinde jandarma ekipleri tarafından trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler ve cam filmini çıkarmadan yola çıkan sürücüler tek tek kontrol edildi.

Aracındaki cam filmini sökmeden yola çıkan sürücü Cavit Obuz da aracında cam filminin olduğundan haberi olmadığını söylese de cezadan kaçamadı.

Sürücüye, 314 TL idari para cezası uygulandı.

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