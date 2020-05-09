Çalışması klip yapılan temizlik işçisi: "Eldiven ve gözlükle bitmiyor iş, iş işini severek yapmakta bitiyor"

Antalya’da sokak ve caddeleri temizlerken süpürgesiyle dans ettiği görüntüler internette yayınlanan ve daha sonra belediye tarafından klip çekilen temizlik işçi Ali Arı, “Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir” dedi.

Muratpaşa Belediyesinde 10 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan evli 36 yaşındaki Ali Arı’nın (36, 2 ay önce sokak temizliği sırasında elinde süpürgeyle dans ederken cep telefonuyla çekilen görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Meydankavağı Mahallesinde görev yapan Arı’nın süpürgesiyle yaptığı dans gösterisi mahalle sakinlerinin de beğenisini topladı. Belediye ekipleri başka bir bölgede iş teklifi etmesine rağmen Arı, mahallesindeki görevini terk etmedi. Arı’nın sosyal medyada paylaşılan görüntülerinin ilgi görmesi üzerine Muratpaşa Belediyesi Arı, için bir klip çekti. Arı, klipte güneş gözlüğü, ağzındaki maske ve elindeki eldivenlerle müzik eşliğinde sokakta dans ederek temizlik yaptı. Belediye ve diğer sosyal mecralarda paylaşılan video büyük beğeni topladı. Arı’nın sokakları temizleme ve süpürgeyle dans etme anları drone ile görüntülendi.

"Süpürgemle dans ediyorum"

Muratpaşa Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak, Meydankavağı Mahallesi’nde çalıştığını ifade eden Arı, sıcak soğuk demeden özveriyle çalıştığını söyledi. İşinin temizlik olduğunu ve severek yaptığını dile getiren Ali Arı, “İçimden geldiği içinde dans ederek yapıyorum. Genelde süpürgemle dans ediyorum, hareketler yapıyorum. Arada ayaklarımı figürlere katıyorum. Danslarıma iyi tepkiler alıyorum hepsinden Allah razı olsun. İşimi severek yapıyorum" dedi.

"Arkadaşım gibiler"

Arı, evde de eşine elinden geldiği kadar temizlik işlerinde yardım ettiğini belirtti. Hem evde hep işinde temiz olduğunu ifade eden Arı, “Süpürge ile küreğim benim arkadaşım gibi oldular. Onlarla sohbet edip, yalnızlığımızı paylaşıyoruz" dedi.

"Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir"

Süpürgeyle dans ederek çalışmayı çok sevdiğini dile getiren Arı, "Herkesin bir özelliği vardır. Benim özelliğimde dans etmek. Dans edemediğim temizlik, temizlik değildir. İşimi temiz yaptığım için her zaman seviliyorum. Temizliğimden herkes memnun kalıyor. Eldiven ve gözlükle iş bitmiyor iş, işini severek yapmakta bitiyor" dedi.