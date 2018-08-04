0553 313 94 23

"Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı"nın adı değişti!

"Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı"nın isminin "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak değiştirilmesini içeren kararname, Resmi Gazete'de yayımlandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:23
"Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı"nın adı değişti!

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin, altıncı kısım ikinci bölümünün "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" olan başlığı "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" olarak yeniden düzenlendi.

Kararnamenin 94'üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzmanı" ifadesinin "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı", "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Uzman Yardımcısı" ifadesinin de "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı" olarak değiştirildiği belirtildi.

15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 83'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığını" ibaresi "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını", (c) bendindeki "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanını" ibaresinin ise "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanını" olarak değiştirildiği kaydedildi.

Yine aynı kararnamenin 555'inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde geçen "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile" ifadesinin, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler" olarak değiştirildi.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 08:23
  1. çalışma
  2. sosyal hizmetler ve aile bakanlığı
  3. aile
  4. çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
  5. resmi gazete

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
    1. Rusya'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
    2. Çin'den Sri Lanka'ya 1 milyar dolarlık..
    3. 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak?
    4. Muğla Seydikemer'de feci kaza: 2 ölü 4..
    5. Üniversitelerin iki yıllık bölümleri..
    6. Rusya'da helikopter düştü! 18 ölü
    7. Meteoroloji'den İstanbul'a 'sağanak'..
    8. 2018 YKS lisans programları en küçük..
    9. Tosya’da traktör kazası: 1 kişi öldü
    10. FETÖ operasyonunda önemli isim..
    11. Kozanlı Ömer’in bylock yazışmaları..
    12. Berat Albayrak: Enflasyon ve faiz..
    13. Seydikemer'de kaza: 2 ölü, 4 Yaralı
    14. Meteoroloji'den 3 il için kritik uyarı!
    15. Usame Bin Ladin'in annesi konuştu:..
    16. "Güvenli Gece Bodrum'da Yaşanır-1"..
    17. İzmir'de huzur ve güven uygulaması!
    18. "Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile..
    19. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    20. Çorum'da iki otobüs çarpıştı: 13 kişi..
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması
    ABD Dışişleri'nden son dakika 'kriz' açıklaması