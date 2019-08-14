Çalışkan'dan şehit ve gazi ailelerine bayram ziyareti İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, şehit ve gazi aileleriyle bayramlaştı. İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe ve şube müdürleri ve polis merkezi amirleri, gruplar halinde kentte yaşayan 336 şehit ve 187 gazi ailesine bayram ziyaretinde bulundu. Çalışkan ve beraberindekiler, ailelerle sohbet ederek, ailelerin bayramını kutladı.

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