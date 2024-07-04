Çalışanını başından vurdu şaka yaptım dedi!

Kocaeli'de 19 yaşındaki gencin çalıştığı tatlıcı dükkanında iş yeri sahibi tarafından başından tabanca ile vurularak öldürülmesine ilişkin görülen davada detaylar ortaya çıktı. İş yeri sahibi, dayısının tabancayı saklamak için kendisine emanet verdiğini, boş olduğunu bildiğini, şakalaşmak amacıyla maktul Hasan'ın başına silahı dayadığını ve olayın yaşandığını söyledi. Cumhuriyet savcısı, sanığın olası kastla adam öldürmek suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırmasını talep etti.

Olay, 20 Kasım 2023 tarihinde Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan tatlıcı dükkanında meydana geldi. Tatlıcı dükkanında çalışan Hasan Şen (19), iş yerinin girişinde iş yeri sahibi İbrahim A. (34) tarafından tabancayla başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şen, bir gün sonra hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin İbrahim A. ile dayısı Aydın G. (40) gözaltına alındı. İfadeleri sonrasında adliyeye sevk edilen İbrahim A. tutuklanırken, Aydın G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Ufak yaşta yanımıza geldi, elimizde büyüdü"

Olaya ilişkin ilk celse Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık İbrahim A., tutuksuz sanık Aydın G., tanık ve taraf avukatları katıldı. Olaya ilişkin ifade veren İbrahim A. "Hasan ile 3 yıl beraber çalıştık. Ufak yaşta yanımıza geldi, elimizde büyüdü. En büyük hayali yurt dışına gitmekti. Nitekim yurt dışına gitti, maddi manevi kendisine yardımcı oldum. Sürekli iletişim halindeydik. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyordum. Bir gün yine beni aradı ve Türkiye'ye dönmek ve yanımda çalışmak istediğini söyledi. Elemana ihtiyacım olmamasına rağmen kendisini çok sevdiğim için teklifini kabul ettim. Türkiye'ye döndüğünde Hasan'ı personellerin oturduğu eve yerleştirdim. dinlenmek istediğini, 15 gün sonra işe başlamak istediğini söyledi kabul ettim" diye konuştu.

"Şaka yapmak istedim"

Hasan işe başladıktan 3 gün sonra talihsiz kaza yaşandığını dile getiren İbrahim A., "Olaydan 2 veya 3 ay evvel dayım Aydın yanıma gelerek infazı olduğunu, tabancasını evimde muhafaza etmemi istedi. ilahlarla hiç aram yoktur ancak dayım olduğu için bir şey diyemedim ve kabul ettim. Almadan önce de silahın boş olduğunu söyledi. Tabancayı evimde bazanın altına koydum. Olay günü dayım silahını istedi. Silahı almak için iş yerimin üstünde bulunan evime çıktım. Silahı alarak aşağıya indiğimde dayımın gençlerle muhabbet ederken gördüm. Onları görünce mutlu oldum ve şaka yapmak istedim. Gençlere doğru silahı doğrulttum. Beraber gülüştük. Silahı dayıma verecekken rahmetli Hasan, 'Abi silahı bana verir misin?' dedi. 'Seversin sen islahı, sıkarım kafana' diyerek başını kavrayarak kolumun altına koydum ve tetiği çektim. Sonrasını hatırlamıyorum, silah sesiyle irkildim, hemen ambulansı aradık ve hastaneye gittik. Ben silahı boş sanıyordum, dolu olduğunu bilmiyordum. Hatta tabancayı evden alırken şakalaşmak amacıyla silahı eşim ve çocuğuma da doğrultum. Bilsem yapar mıydım" şeklinde konuştu.

"Kızımı kaybettiğim travma ile bu travma arasına uçurum var"

Konuşmasını sürdüren İbrahim A., "Ambulansı aradıktan sonra dayım, 'Kamera kayıtları ve silahı bana verin. Soranlara dışarıda silah sesi geldi, çıktığımızda kanlar içinde gördük deyin' dedi. Dayım kameraları çözmemi istedi, yapmaya çalıştım ancak beceremedim. Sonra dayım gelip kameraları çıkardı. Şok içindeydim, ne yaptığımı bilmiyordum ancak tramvayı atlattıktan sonra polise olayı olduğu gibi söyledim. Ben de 5 yaşında kızımı kaybettim, evlat acısının ne demek olduğunu iyi biliyorum ama kızımı kaybettiğim travma ile bu travma arasına uçurum var. Hasan ile aramızda husumet yoktu. Ailenin izinleri olursa mezarını yaptırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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"Yeğenim silahı almak istemeyince boş olduğunu söyledim"

Tutuksuz Aydın G., "Adli kontrolüm olduğu için silahı yeğenime vermek istedim. Yeğenim silahı almak istemeyince boş olduğunu söyledim ancak boş değildi, şarjörde 2 mermi vardı. Boş olmadığını söylemeseydim almayacağını bildiğim için öyle söyledim. Silah ruhsatsızdı. Hasan ile İbrahim abi kardeş gibiydiler. Yeğenim silahı aldıktan sonra olay saniyeler içinde oldu. Hepimiz şoka girdik. Sonra kayıt cihazı ve silahı şoktayken aldım" dedi.

Katılan avukatı ise ailenin ve kendilerinin şikayetini olmadığını söyledi.

"İbrahim silahın dolu olduğunu bilmiyordu"

Tanık olarak dinlenen çalışan Ahmet B., "İbrahim silahın dolu olduğunu bilmiyordu. Ama tabancanın sürgüsünü çektiğini gördüm. Aralarında husumet yoktu. Hasan'ı annesi İbrahim'e emanet etmişti. Hasan silahı istediğinde İbrahim'de 'Sen seversin böyle şeyleri' dedi ve şakalaşırken silah ateş aldı" diye konuştu.

"Hasan'ı önce içeri taşıdılar, 4 dakika sonra eski yerine götürdüler"

Çalışan Enes T. ise "Aralarında husumet yoktu. Ben olay yaşandığında lavabodaydım ancak olay yaşandıktan sonra Hasan'ı içeri taşıdıklarını gördüm. 4 dakika sonra Hasan'ı yeniden olay yerine taşıdılar. İlk olay yaşandığında İbrahim, 'Ambulansı arayın' diye bağırıyordu. Sonradan ambulansı aradılar" şeklinde konuştu.

20 yıldan 25 yıla kadar hapis talebi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, "Olası kastla adam öldürme" suçundan İbrahim A'nın 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istedin. Ayrıca Aydın G. yönünden ise suç delillerini yok etme veya değiştirme suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma için süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.