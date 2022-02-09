Çalınan 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ele geçirildi!

Reuters haber ajansının aktardığı Bakanlık açıklamasında, ABD’li yetkililerin, bu sabah bir bilgisayar korsanının Bitfinex’i hackleyerek çaldığı 119 bin 754 Bitcoin'i aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla Ilya Lichtenstein (34) ve eşi Heather Morgan’ı (31) göz altına aldıkları duyuruldu.

Bitfinex, ‘Tether’ olarak bilinen dünyanın en büyük istikrarlı kripto para borsasıdır. Lichtenstein ve eşi Morgan, Manhattan'daki federal mahkeme karşısına çıkarılacaklar.

ABD Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, bunun Adalet Bakanlığı tarihindeki en büyük paraya el koyma operasyonu olduğunu söyledi. Monaco, kripto para biriminin ‘suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını’ vurguladı.

Lichtenstein ve eşi, kara para aklama ve ABD'yi dolandırmak amacıyla komplo kurmakla suçlanıyorlar.

Savcılar, yasadışı gelirlerin, değiştirilemez altın paralardan Walmart perakende mağazalarından hediyeler satın almak gibi sıradan alışverişlere kadar çeşitli şekillerde harcandığını söylediler.

Müfettişler, bir bilgisayar korsanının Bitfinex'in sistemlerine girerek çalınan Bitcoin'in Lichtenstein'ın dijital cüzdanına gönderdiği 2 binden fazla yetkisiz işlem gerçekleştirdiğini aktardılar.

Yetkililer, yaklaşık 3,6 milyar dolar değerinde olan 94 binden fazla Bitcoin'i ele geçirmeyi başardıklarını kaydettiler.

ABD Adalet Bakanlığı, hackleme sırasında çalınan Bitcoin miktarının yaklaşık 71 milyon dolar olduğunun tahmin edildiğini ve çalınan Bitcoin’in toplam değerinin şu an 4,5 milyar dolar civarında olduğunu açıkladı.