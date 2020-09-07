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Aktüel California'da yangını yüzünden ormanda mahsur kalan kampçılar kurtarıldı
Aktüel

California'da yangını yüzünden ormanda mahsur kalan kampçılar kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 10:50:44 -
California'da yangını yüzünden ormanda mahsur kalan kampçılar kurtarıldı

ANKARA (AA) - ABD'nin California eyaletinde çıkan orman yangını nedeniyle mahsur kalan 200'den fazla kampçının helikopterlerle kurtarıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, eyaletin Fresno idari bölgesinde yer alan Sierra Ulusal Ormanı Shaver ve Huntington göllerinin yakınında cuma günü çıkan yangın yaklaşık 45 bin hektara hızla yayıldı.

Yetkililer, ormanlık alanda mahsur kalan 200'den fazla kampçının kurtarıldığını, yaralanan 20 kişinin tedavi altına alındığını duyurdu.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgede yaşayanlar da tahliye edildi.

California Valisi Gavin Newsom, pazar günü, orman yangınları nedeniyle eyalete bağlı 5 kasabada olağanüstü hal ilan etti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), California'nın bazı bölgelerinde "nadir, tehlikeli ve muhtemelen ölümcül" sıcaklıklar olabileceği uyarısında bulundu.




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