Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisinde haftalık olarak dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek önemli konulara dikkat çeken Çakal Carlos lakaplı Salim Muhammed Nuri, ‘İhanetin Affı Olmaz!’ başlıklı yazısında İsrail-BAE anlaşmasının Türkiye’ye yansımasını yazdı.

Çakal Carlos, Filistin davasına ihanet eden BAE’nin yalancı olduğunu, hainliğini ve düşmana çalıştığını bir kez daha tescillediğini söyledi.

Umman’ın da BAE’ye yakın mesafede olduğunu ve İsrail ile anlaşmaya yakın olduğunu belirten Çakal Carlos, bölgede diğerlerinden tek farklı olan ülkenin Katar olduğunu kaydetti.

Katar’ın Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğunu anlatan Çakal Carlos, Türkiye’nin Katar’da askeri üssü olduğunu ve ABD’nin ülke üzerindeki baskısını Ankara’nın azalttığını söyledi.