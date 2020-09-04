  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu
Dünya

Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, haftalık yazısında, BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 18:48:00 -
Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisinde haftalık olarak dünyada ve Türkiye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirerek önemli konulara dikkat çeken Çakal Carlos lakaplı Salim Muhammed Nuri, ‘İhanetin Affı Olmaz!’ başlıklı yazısında İsrail-BAE anlaşmasının Türkiye’ye yansımasını yazdı.

Çakal Carlos, Filistin davasına ihanet eden BAE’nin yalancı olduğunu, hainliğini ve düşmana çalıştığını bir kez daha tescillediğini söyledi.

Umman’ın da BAE’ye yakın mesafede olduğunu ve İsrail ile anlaşmaya yakın olduğunu belirten Çakal Carlos, bölgede diğerlerinden tek farklı olan ülkenin Katar olduğunu kaydetti.

Katar’ın Türkiye ile mükemmel ilişkilere sahip olduğunu anlatan Çakal Carlos, Türkiye’nin Katar’da askeri üssü olduğunu ve ABD’nin ülke üzerindeki baskısını Ankara’nın azalttığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi
AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa
Dünya

AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sahip çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı