  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Çağ Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

Çağ Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Üniversiteye geçiş sınavı olan YKS sınavına gün geçtikçe yaklaştığımız için üniversiteye gidecek öğrenciler kendilerine uygun olan veya önceden hedefledikleri üniversitelere girebilmek için üniversite taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmakta. Peki, Çağ Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 16:32:00 -
Çağ Üniversitesi ‎ 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Çağ Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Çağ Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bildirici emekli amiraller bu haberi iyi okusun! Darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak
Avrupa

Bildirici emekli amiraller bu haberi iyi okusun! Darbe çağrışımı yapan bildiriyi imzalayan askerlere yaptırım uygulanacak

Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan ve darbe çağırışımı yapan bildiriyi imzal..
İsrailli gazeteciden Türkiye itirafı!
Gündem

İsrailli gazeteciden Türkiye itirafı! "10 yıldır..."

İsrailli gazeteci Simon Waldman, "Türkiye 10 yılan uzun süredir ABD çıkarlarını baltaladı" dedi.
Rusya’nın ağzı açık kaldı! Türkiye’nin yeni üretimini konuştular
Dünya

Rusya’nın ağzı açık kaldı! Türkiye’nin yeni üretimini konuştular

Türkiye’nin insansız hava sistemlerinde büyük yol kat ettiğini belirten Rus medyası, SİHA’lar için üretilen yeni mühimmatları gündemine aldı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay