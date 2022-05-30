CAF Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Ahly-Wydad AC maçı ne zaman saat kaçta 30 Mayıs günün maçları:
Profesyonel liglerde sezonlar sona erdi. Futbolseverler ise bu sebeple farklı liglerde maçların olup olmadığını, hangi lig maçlarının ülkemizde naklen yayımlandığını araştırıyor. CAF Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? Ahly-Wydad AC maçı ne zaman?
CAF Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon belli oluyor. Peki, Ahly-Wydad AC maçı ne zaman hangi kanalda?
CAF Şampiyonlar Ligi finali hangi kanalda? Ahly-Wydad AC maçı ne zaman saat kaçta 30 Mayıs günün maçları:
Mısır Premier Lig ekibi Ahly ile Fas Ligi takımı Wydad Casablanca finalde karşı karşıya gelecek. CAF Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs Pazartesi akşamı TSİ 22.007de oynanacak. Maçın Türkiye'de yayını bulunmuyor.
CAF Şampiyonlar Ligi nedir?
CAF Şampiyonlar Ligi, Afrika kıtasında kulüpler seviyesinde yapılan en büyük futbol organizasyonudur. Her sene Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen turnuvaya Afrika kıtasının önde gelen kulüpleri katılır.