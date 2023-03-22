Buzluk limonatası (Kesinlikle acı olmuyor): Susamamak için bunu böyle bol bol tüketin! Susama hissi...

Hiç susamamak: Susamama konusuna gelince; yetişkin bir insan yaşamını sürdürebilmek için günde en az 2 litre suya ihtiyaç duyar. Sahurda içerseniz iftirada kadar susamak yok olacak. 1 Limon 1 portakaldan 3 litre limonata tarifi! Has limonata nasıl yapılır? Ev yapımı limonata tarifi nasıl yapılır? Ustasından limonata tarifi ve portakalsız limonata tarifi nasıl yapılır? İşte ev yapımı limonata tarifi...Gerçek yapım limonata lezzeti arayanlar için kaçırılmayacak tarifler...

Acısız misler gibi tadı ile az malzemeli harika limonata

Buzluk Limonatası (Kesinlikle Acı Olmuyor) Tarifi İçin Malzemeler

3 adet donmuş limon

2 adet donmuş portakal

1,5 su bardağı şeker (210 ml bardakla)

1 çay bardağı soğuk su

3 litre soğuk su

1,5 çay kaşığı limon tuzu

İsteğe bağlı (kuru nane, 1,5 çay kaşığı) taze nane kullanmıyoruz, acılık veriyor

Buzluk Limonatası (Kesinlikle Acı Olmuyor) Tarifi Nasıl Yapılır?

Meyveleri kışın dilimleyip;; buzdolabı poşetine koyup donduruyoruz. Dilediğimiz vakit buzluktan çıkarıp poşetten tabağa alıyor ve sadece 7 dk bekletiyoruz.

Daha sonra dahada küçük olacak şekilde dilimleyip yarısını rondoya koyup üzerine bir bardak şeker ve yarım çay bardağı su ekleyip iyice çekiyor püre haline getiriyoruz.

Onu çok büyük derin bir kaba aktarıp, kalan meyveleri de robota ekleyip yarım bardak daha şeker ve yarım çay bardağı suyu da ekleyip onuda çekiyoruz.

Hepsini büyük kapta toplayıp üzerine 3 litre soğuk suyunu ve limon tuzunu katıyor (nane kullanacaksak onuda ekleyip) hep beraber 15 dakika karıştırıyor iyice özleştiriyoruz.

Daha sonra (nane kullandıysak temiz bir tülbent ile süzüyoruz. Nane kullanmadık ise normal bir mutfak süzgeci ile süzüp ikram edebilir yada dolapta dinlendirebiliriz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

PÜF NOKTASI: Limonatanın acı olmaması için ne yapmalı: Öncellikle portakalla limonu buzlu atıyoruz. 5- 6 saat donduruyoruz .Daha sonra çıkartıp kabuklarının ince ince soyuyoruz.

1 Limon 1 Portakaldan 3 Litre Limonata Tarifi

Hazırlama Pişirme Servis 10 dakika - 3 Litre

Malzemeler :

1 adet limon

1 adet portakal

1 çay kaşığı limon tuzu

1,5 su bardağı toz şeker

3 litre su

Hazırlanışı:

İlk olarak 1 adet limon ve 1 adet portakalı 1 gece önceden derin dondurucuya koyup, bekletin. (Limon ve portakalın üzerlerine koku sinmesin diye bir poşete sarıp, koyabilirsiniz).

Ertesi gün limon ve portakalı derin dondurucudan çıkartıp, bir kere yıkayın. 10 dakika kadar oda ısısında bekletin. Limon ve portakalı küp küp doğrayın. Mutfak robotu içine koyun.

Doğradığınız portakal ve limonun üzerine 1 buçuk su bardağı toz şeker ekleyin.

Portakal ve limon iyice ezilene kadar robottan geçirin. Şekeri damak tadınıza göre azaltıp, çoğaltabilirsiniz.

Portakalsız limonata olur mu? Buzlukta lmonata nefis tarifleri...

LİMONATA NASIL YAPILIR? (PORTAKALSIZ)

2 su bardağı toz şeker ile limon suyunu karıştırıyoruz. Rendelenmiş limon kabuklarını, nane yapraklarının yarısını ve limon parçalarını da ekledikten sonra şeker tamamen eriyip, tüm limonların suyu çıkana kadar yoğuruyoruz.

İlginizi çekebilir→ Tek başına bir ecza deposuna bedel! Yararları öyle çok ki: Şu ana kadar hiç duymadınız! → TIKLAYINIZ

Dondurulmuş limon kabuğundan limonata:

Malzeme Listesi

1 adet limon

1 adet portakal

1 su bardağı toz şeker (damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz)

3-4 litre su

Buz (tercihe bağlı)

Öncelikle limonu ve portakalı güzelce yıkayın ve en az 1 gece önceden derin dondurucuya kaldırın. Ertesi gün limon ve portakalları çıkarıp hafifçe çözdürün ama dikkat edin, tamamen yumuşamaması gerekiyor; 10-15 dakika yeter. Sonra limon ve portakalı bıçakla gelişigüzel birkaç parçaya bölüp mutfak robotuna atın. Parçaları mümkün olduğu kadar küçültüp püre haline getirin. Robotta çektiğiniz limon ve portakalı derin bir tencereye aktarın. Üzerine ölçülü toz şekeri ve suyu ilave edin. Toz şeker suyun içinde eriyene kadar limonatanızı bir tel çırpıcı ile yavaş yavaş karıştırın. Şimdi sırada süzme işlemi var. Bunun için temiz bir tülbent veya temiz bir aşçı bonesi kullanabilirsiniz. Cam bir şişeye huni takıp huniye de tülbent veya boneyi geçirip limonatanızı dikkatlice şişeye dökün. Rengiyle tadıyla kokusuyla donmuş limon ile kolay enfes limonatanız hazır. Şimdi bunu buzdolabında soğutup dilerseniz buz ilavesiyle tüketebilirsiniz.

UZUN SÜREN TOKLUK VE SUSUZLUK HİSSİ İÇİN TAVİSYEMİZ

Yağ oranı düşük, kaliteli protein içeren yoğurt, kefir, yumurta, az yağlı az tuzlu peynirler, ceviz, fındık ve badem tok tutar. Sahurda tüketilen yeşillikler ve çiğ sebzeler ise daha uzun süre tokluk ve susuzluk hissi verir.

Neden Susarız?

Susuzluk da kanımızdaki tuz miktarında bir değişime bağlı olarak ortaya çıkar. Kanımızda belirli ölçüde tuz ve su vardır. Herhangi bir değişimle tuz miktarının ağır basması, dengenin sağlanması için su ihtiyacı yani susuzluk hissetmemize neden olur.

Susamamak neden olur? İnsan neden su içemez?

Midesi bozuk olan, kusan, yemek borusunda ya da sindirim sisteminde hastalığı olanlar su içmek istemeyebilir ancak tıpta suyu içememe gibi bir hastalık tarif edilmez. Genellikle şeker hastalarında aşırı su içme isteği görülür. Çok idrar çıkarıldığından su tüketme ihtiyacı artar.

Oruç tutulan gün boyunca susamamak için genel olarak sahurda ya da iftarda, kısa süre içinde yoğun şekilde su içilir. Aslında Ramazan'da sıcak havanın olumsuz etkilerinden korunmak ve gün içinde daha az susamak için sahura kadar çeşitli aralıklarla azar azar sıvı gıdalar tüketilmesi öneriliyor.

İlginizi çekebilir→ Siğil, ben, siyah nokta ve yaşlılık lekeleri nasıl ortadan kaldırılır? Hazine gibi o tarifi yapın: Bir anda yok ediyor → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Nasır çilesinden 1 günde kurtulun nasıl mı? İşte cevabı verildi: Malzemeleri ara, toplamaya başla → TIKLAYINIZ

İlginizi çekebilir→ Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı → TIKLAYINIZ