Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

Bunca zaman cevizin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz ama ceviz suyu da bir o kadar faydalı olduğunun farkında değiliz. Birçok hastalığına iyi gelmesinin yanında birçok yağ ve vitamin de barındırmaktadır. Suda bekletilen cevizin suyu beyin sağlığı için faydalı bileşenler içerir. Peki, ceviz suyu nasıl tüketilmeli? İşte beyniniz için adeta kalkan... Günde 1 bardak sabah aç karnına içildiği takdirde vücuda birçok faydası olan bir sudur. Yapımı da bir o kadar kolaydır. Yapılışı ise şöyledir.