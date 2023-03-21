  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile
10
Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

2023-03-21 21:26:14
Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

Bunca zaman cevizin ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz ama ceviz suyu da bir o kadar faydalı olduğunun farkında değiliz. Birçok hastalığına iyi gelmesinin yanında birçok yağ ve vitamin de barındırmaktadır. Suda bekletilen cevizin suyu beyin sağlığı için faydalı bileşenler içerir. Peki, ceviz suyu nasıl tüketilmeli? İşte beyniniz için adeta kalkan... Günde 1 bardak sabah aç karnına içildiği takdirde vücuda birçok faydası olan bir sudur. Yapımı da bir o kadar kolaydır. Yapılışı ise şöyledir.

#1
Foto - Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

Mutfağımızın en faydalı yiyeceklerinden biri olan cevizin, suda bekletildiğinde artan etkileri birçok sağlık sorununa çözüm sunar. Ceviz suyu ile ilgili tüm detayları sizin için inceledik. Ceviz suyu nasıl Yapılır? Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine 1 tane ceviz içini suyun içerisine bırakın ve ağzını bir şeyle kapatın. Sabaha kadar bekletin sabah aç karnına hiç bir şey içmeden tüketin. Her gün mutlaka tazesini yapmayı ihmal etmeyin.

#2
Foto - Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

Ceviz Suyunun Faydaları Nelerdir? Keşfedilmeyi Bekleyen Şifa Kaynağı- 1. Sindirim Sistemini Düzenler- Özellikle günde 1 bardak içmek sindirim sistemini düzenlemektedir. Sindirim problemi olanlar kişiler ve sindirim desteği almak isteyenler düzenli olarak tüketmesi gerekir. Ceviz suyu içerisinde bulunan vitaminler ve yağ dengesi sindirimin çalışmasında yardımcı olmaktadır. 2.Kolesterolü Dengeler- Ayrıca ikinci olarak ve en bilinen ise kötü kolesterolü düşürdüğü bilinmektedir. Kolesterolü yüksek seviyeden düşmesine hatta dengede kalmasını sağlar. Hatta kalp sağlığını koruduğunu da bilinmektedir. Ve araştırmalara göre kalp krizi riskini de azaltır. Günde sadece aç karnına bir bardak içilmesi yeterlidir.

#3
Foto - Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

3.Tiroit Hastalığına İyi Gelir- Ceviz suyunun diğer bir faydası ise tiroit hastalığına da iyi gelmesidir. Tiroit bezinin az ya da çok çalışmasının normal seviyede çalışmasını sağlar. Düzenli olarak bu suyun içilmesi gerekir. 4. Cildi Güzelleştirir- Yine bir faydası ise cilt sağlığına olmuştur. Ciltte oluşan ve uzun süre kalıcı olan hastalıklara yani mantar, sedef ve egzamaya iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca cildin daha aydınlık, güzel, parlak ve nemli olmasını sağlar. Hatta cildi nemsiz olanlar için ciddin nem dengesini düzenler.

#4
Foto - Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

5. Sinir Sistemini İyi Gelir- Sindirim sitemine iyi geldiği kadar sinir sistemine de iyi gelmektedir. Stres altında olanlar ve stresli bir yaşam sürenlerin kullanması önerilir. Sakinleştirici ve rahatlatıcı özelliği bulunduğu için sinir sistemini düzene sokmaya yardımcı olur. 6. Kilo ve Yağ Yakmayı Hızlandırır- En biline diğer özelliği ise kilo veremeye yardımcı olduğudur. Cevizin içerisinde bulunan yağ bilişenleri kilo vermeye yardımcıdır. Kilo vermek isteyenler sabah aç karnına bir bardak tüketmesi gerekir. Ayrıca sadece kilo vermede değil hızlı bir şekilde yağ yakılmasında rol oynamaktadır. Düzenli olarak yapan kişi kısa sürede hem yağlarından hem de kilolarından kurtulmaktadır.

#5
Foto - Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

7. Karaciğer Dostudur- İnsan vücudunun pek çok yerine faydasına olan ceviz suyunun karaciğeri güçlendirme özelliği de bulunmaktadır. Cevizde bulunan vitamin ve yağlar sayesinde karaciğer dostudur. Karaciğerin korunmasında ve güçlenmesinde destecidir. Ayrıca karaciğer hormonlarını dengelemektedir. 8. Kansere Karşı Korur- Tabii ki birçok faydası olurda kansere karşı faydası olmaz mı? Diğer özelliğinde bir tanesi de kansere karşı koruyucu oluşudur. İçerisinde bulunan yağlar ve vitaminler sayesinde kanseri önleme de yardımcıdır. Düzenli olarak tüketildiğinde kansere karşı kalkan görevi üstlenmektedir.

#6
Foto - Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

9. Kalbi Korur- Yukarda da bahsetmiştim kalp sağlığına büyük faydası bulunmaktadır. Kalbi korur ve kalp sağlığını artırır. Ayrıca kalp krizini de azalttığı bilinmektedir. Özellikle kalp damarlarını açıcı ve genişletici özelliği de vardır. Yani kalp dostudur desek yeridir. Düzenli olarak tüketen birinin kalp sağlığı iyi olur. 10. Saç Sağlığına İyi Gelir- Saç sağlığına faydası ise saçları daha güçlü ve daha parlak olmasını sağlamaktadır. Düzenli olarak ceviz ve kabuğunun suyuyla saçları yıkamak saçların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

#7
Foto - Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

11.Bebek İçin Faydası- Hamileler ve emziren annelerde bu suyu tüketmesi gerekir. Çünkü bu ceviz suyu içerisinde bulunan yağ ve vitaminlerin bebeğe de geçmesini sağlayacaktır. 12. Alzheimer’e Karşı Korur- Cevizin beyine iyi geldiği bilinmektedir. Suyu da beyinde oluşan alzheimer sağlığına da iyi gelmektedir. Düzenli olarak kullanan kişilerde bu hastalığın olmadığı ve daha geç olduğu bilinmektedir.

#8
Foto - Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

Limonlu ceviz suyunun faydaları- Limonlu ceviz suyu, kilo vermek isteyenlerin başvurduğu diğer yöntemler arasındadır. Toksinlerin hızla atılmasını sağlayan limon, ceviz suyunun etkilerini güçlendirir. Böylece metabolizma hızı artar ve yağ yakımı kolaylaşır. Ceviz suyunun zayıflatıcı etkisi göz önüne alınıp diyetlere bol miktarda ceviz eklemek hatadır. 1 su bardağının içine 2 bütün olarak kırdığınız cevizi bir gece önceden suda bekletmeniz gerekiyor. Böylelikle akşamdan beklettiğiniz cevizlerin içindeki vitamin ve minerallerin suya geçişi olmaktadır. Daha sonra sabah hazırladığınız ceviz suyunu sabah içip ardından cevizleri de yiyebilirsiniz. Ceviz suyunu ne kadar süre içmeli? Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir.

#9
Foto - Ceviz suyu! Adeta kalkan olan o tarif: Bir gece suda bekletip için! Kaynamış, limonlu ceviz suyu yapılışı

Bitkilerle sağlık sorunlarına çözümler sunan İbrahim Saraçoğlu da, yayınlarıyla ceviz suyunun faydalarını onaylar. Cevizi suda bekleterek içmenin kötü kolesterolü düşürme, kan şekerini dengeleme ve sindirim konusunda düzenleyici olduğunu destekler. İbrahim Saraçoğlu’na göre de ceviz suyu zayıflamayı kolaylaştırır. Limonla ceviz suyunu kaynatırsanız... Kaynamış ceviz suyunun faydaları- -Ceviz suyu kolesterol dengesini sağlar. -Omega 3 açısından zengin olması nedeniyle sinir sistemini korur. -Damar tıkanıklığını önler ve kalp hastalıklarına karşı korur. -Yüksek protein içerdiği için tokluk hissi verir. -Yağ yakımını hızlandırır. -Sindirimi düzenler. -Kan şekerini düzenler. Kaynamış ceviz suyu tarifi- Cevizin kabuklarını ayırıp bu kabukları yine bir gece boyunca suda bekletmeniz gerekir. Ertesi sabah yumuşayan kabuklar, aynı suda 20 dakika boyunca kaynatılır ve süzülür. Elde edilen su, soğumaya bırakılır.

BAE’den apar topar Türkiye’ye gönderdiler! Dudak uçuklattı! Helal olsun size
Gündem

BAE’den apar topar Türkiye’ye gönderdiler! Dudak uçuklattı! Helal olsun size

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ramazan ayı dolayısıyla depremzedelere gönderdiği 200 ton hurmanın yüklendiği tırlar, afetten etkilenen..
Habertürk TV'nin ilk başörtülü spikeri bakın hangi bakanın yeğeni çıktı
Medya

Habertürk TV'nin ilk başörtülü spikeri bakın hangi bakanın yeğeni çıktı

Habertürk TV'de ilk başörtülü spiker Büşra Akın Dinçer, haber sunmaya başladı. Aynı zamanda Recep Akdağ’ın yeğeni olan Dinçer, kanalın hafta..
Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK başkanı merak edilen soruya cevap verdi
Eğitim

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? YÖK başkanı merak edilen soruya cevap verdi

İzmir'de düzenlenen "Üniversitelerarası Kurul Toplantısı"nda konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, "Şartların elverişli hale gelmesi durumunda uza..
En iyisini yapmak için Türkiye'ye muhtaçlar! Tam 60 milyar dolar
Ekonomi

En iyisini yapmak için Türkiye'ye muhtaçlar! Tam 60 milyar dolar

Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer, "Dünyanın en kaliteli, en iyi bor cevheri bizde. Bahsettiğimiz ürünleri en ..
Ankara'da sıcak gelişme! Akşener cumhurbaşkanı adayı için karar verdi
Gündem

Ankara'da sıcak gelişme! Akşener cumhurbaşkanı adayı için karar verdi

'Kumar masası'na diyerek kalktığı masaya tekrar oturan Meral Akşener'in İyi Parti'si cumhurbaşkanlığı adayı için karar verdi.

İBB'nin cami düşmanı İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın karanlık yüzü! Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin açığa çıkmasından neden korkuyor?
Gündem

İBB'nin cami düşmanı İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın karanlık yüzü! Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin açığa çıkmasından neden korkuyor?

Atatürk Havalimanına yapılan camiden rahatsız olan İYİ Partili Ali Kıdık'ın karanlık yüzü ortaya çıktı. Kıdık, kendi haber sitesinde yazdığı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23