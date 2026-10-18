  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaş kızıştı! Suudi Arabistan helikopteri düştü: Husiler “Biz vurduk” dedi Sınırda sıcak çatışma! Savaş yeniden alevlendi 18 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi Husi korkusu! Uzaktan eğitime geçtiler Trump'ın ne dediği belli değil! Orada biraz daha uzun kalabiliriz Husiler'den Suudi Arabistan iddiası! Eğer doğruysa durum çok vahim Fransa'da adeta iç savaş çıktı! 143 yıllık tarihi belediye binası ateşe verildi Ömer Bolat açıkladı: Selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran villa sorgusu: Bağış dediğimiz rüşvet çıktı Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü
Spor Galatasaray maçı öncesi Berke Özer depremi!
Spor

Galatasaray maçı öncesi Berke Özer depremi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Galatasaray maçı öncesi Berke Özer depremi!

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Lille'de mücadele öncesi Berke Özer, takımının ligde Brest ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Lille'de mücadele öncesi Berke Özer, takımının ligde Brest ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymedi.
Fransız ekibinin teknik direktörü Davide Ancelotti, milli kalecinin neden oynamadığını açıkladı.
Fransa Ligue 1'de 2026/27 sezonunun 7. haftasında Lille ile Brest karşılaştı.
Maçın hemen başında Brest, 6. dakikada Mama Balde'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken Lille, 64'te Olivier Giroud'nın penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.


Kalan dakikalarda skor değişmedi ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

BERKE ÖZER MAÇTA OYNAMADI

Lille'de kariyerini sürdüren milli kaleci Berke Özer ise Brest maçının kadrosunda yer almadı.
Karşılaşmanın ardından Berke Özer'in neden forma giymediğini açıklayan Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, şunları kaydetti:
Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı.

Antrenman yapmaya çalıştı ama acı çektiği için oynamadı.
Sanırım bir sonraki maç (Galatasaray) için hazır olacak."
Oynamayan diğer isimlerle ilgili de konulşan Ancelotti şunları kaydetti:
Osame için de aynı durum geçerli. Alexandro ise çok fazla maç oynadığı için dinlendirildi.

Öte yandan Fransız basınında Ancelotti'nin 'oynayabilir' açıklamasına rağmen Berke'nin küçük bir olasılık da olsa Galatasaray mücadelesinde forma giymeme ihtimalinin bulunduğunu belirtildi.
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve her iki takım da Devler Ligi'nde ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu
Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

Spor

Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu
Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği'ne konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray'dan TFF'ye "Erkan Engin" tepkisi
Galatasaray'dan TFF'ye "Erkan Engin" tepkisi

Spor

Galatasaray'dan TFF'ye "Erkan Engin" tepkisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23