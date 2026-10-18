Galatasaray maçı öncesi Berke Özer depremi!

Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Galatasaray ile karşılaşacak Lille'de mücadele öncesi Berke Özer, takımının ligde Brest ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giymedi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Davide Ancelotti, milli kalecinin neden oynamadığını açıkladı.

Fransa Ligue 1'de 2026/27 sezonunun 7. haftasında Lille ile Brest karşılaştı.

Maçın hemen başında Brest, 6. dakikada Mama Balde'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın üstünlüğüyle tamamlanırken Lille, 64'te Olivier Giroud'nın penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.



Kalan dakikalarda skor değişmedi ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

BERKE ÖZER MAÇTA OYNAMADI

Lille'de kariyerini sürdüren milli kaleci Berke Özer ise Brest maçının kadrosunda yer almadı.

Karşılaşmanın ardından Berke Özer'in neden forma giymediğini açıklayan Lille Teknik Direktörü Davide Ancelotti, şunları kaydetti:

Berke, Arsenal maçında bir darbe aldı.

Antrenman yapmaya çalıştı ama acı çektiği için oynamadı.

Sanırım bir sonraki maç (Galatasaray) için hazır olacak."

Oynamayan diğer isimlerle ilgili de konulşan Ancelotti şunları kaydetti:

Osame için de aynı durum geçerli. Alexandro ise çok fazla maç oynadığı için dinlendirildi.

Öte yandan Fransız basınında Ancelotti'nin 'oynayabilir' açıklamasına rağmen Berke'nin küçük bir olasılık da olsa Galatasaray mücadelesinde forma giymeme ihtimalinin bulunduğunu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak ve her iki takım da Devler Ligi'nde ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.