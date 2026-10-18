ABD’de korkunç kaza! Futbol oynayan 2 çocuğu katletti

ABC News'ün haberine göre, ABD'de Wichita Polis Departmanı yetkilisi Aaron Moses, dün yerel saatle 15.25 civarında Kansas eyaletindeki Wichita kentinde maç oynayan çocukların bulunduğu sahaya bir aracın girdiğine dair çok sayıda acil yardım çağrısı aldıklarını ve ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Olayda 6 yaşındaki çocuk ile 35 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybettiğini belirten Moses, hastaneye kaldırılan 11 yaralıdan 5'inin 5 ila 9 yaşlarındaki çocuklar olduğunu bildirdi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Moses, gençlerin futbol maçı yaptığı sahaya aracıyla dalan 34 yaşındaki kadının gözaltına alındığını kaydetti.

Kansas Valisi Laura Kelly, yaptığı açıklamada gelişmeleri takip ettiğini ve Wichita Belediye Başkanı ile iletişim halinde olduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.