Ömer Bolat açıkladı: Selden etkilenen esnafa 80 milyon TL destek
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da 14-15 Ekim tarihlerinde etkili olan şiddetli yağış ve selden zarar gören esnafa 80 milyon lira nakdi destek sağlanacağını açıkladı.
İstanbul’da selden etkilenen esnaf için destek paketi devreye alındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da meydana gelen yağışlara dikkati çekerek, "Sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır." ifadesini kullandı.
Bakan Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Yağışlardan etkilenen esnafın yanında olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:
"14-15 Ekim tarihlerinde İstanbul'da meydana gelen ve 84 yılın en şiddetli yağışı olarak kayıtlara geçen yağışların yol açtığı sel felaketinden etkilenen esnafımızın, acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 80 milyon lira nakdi destek sağlanacaktır. TESKOMB aracılığıyla 19 Ekim Pazartesi günü İstanbul Valiliği emrine gönderilecek destek, Valiliğimiz koordinasyonunda, sel felaketinden etkilenmiş olan esnafımıza ulaştırılacaktır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."