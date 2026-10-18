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Yerel Diyarbakır’da ana trafo merkezinde patlama!
Yerel

Diyarbakır’da ana trafo merkezinde patlama!

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Diyarbakır’da ana trafo merkezinde patlama!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı, ardından patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde, elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı, ardından patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Kentin bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkisinde bulunan elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde yangın çıktı.

Konuyla ilgili abonelere gönderilen bilgilendirme mesajında, "Aboneliğinizin bulunduğu bölgede elektrik dağıtım şirketine ait ana trafo merkezinde bir kesinti meydana gelmiştir. Enerjinin yeniden sağlanması için ilgili kurumla koordineli olarak çalışmamız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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