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Dünya Trump'ın ne dediği belli değil! Orada biraz daha uzun kalabiliriz
Dünya

Trump'ın ne dediği belli değil! Orada biraz daha uzun kalabiliriz

Yeniakit Publisher
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Trump'ın ne dediği belli değil! Orada biraz daha uzun kalabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarda nükleer kapasitelerini ortadan kaldırdıklarını savunarak, "Orada biraz daha uzun kalabiliriz." dedi.

Trump, 3 Kasım'da yapılacak ara seçim kampanyası için gittiği Kentucky eyaletinin Highlands Heights kentinde konuştu.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılara işaret eden Trump, "Biliyorsunuz, güzel İran İslam Cumhuriyeti'ne yaptığım o küçük gezide, onları perişan ettik. Ama o gezide, nükleer kapasitelerini de ortadan kaldırdık." ifadesini kullandı.

Trump, İran'ın nükleer silahları olamayacağını tekrarlayarak, "Orada biraz daha uzun kalabiliriz." dedi.

İran'ın silahlarını ortadan kaldırdığını ve geri gelmemelerini sağladığını savunan Trump, "Bunu yapıyoruz. (Silahlar) geri gelmeyecek. (Bu) çok çabuk bitecek." diye konuştu.

Trump, ABD'de artan akaryakıt fiyatlarına da işaret ederek, "Bu arada, bu (İran) süreç sona erdiğinde, benzin fiyatlarınız da eskisinden daha düşük seviyelere inecek." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa da değinen Trump, ilk döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini ancak eski Başkan Joe Biden'in bunun "büyük bir kısmını" Ukrayna'ya verdiğini öne sürdü.

Trump, "Çok fazla verdi. Onlar ödeyeceklerdi. Tek yapması gereken Avrupa Birliği'nden para istemekti. Onlar ödeyeceklerdi, ben de gelip bunu yaptım." diye konuştu.

ABD ile Venezuela ilişkileri hakkında da Trump, "Biliyor musunuz Venezuela'dan ne kadar para çıkarıyoruz? Venezuela'dan yüzlerce milyar dolar para çıkarıyoruz." dedi.

Trump, "Grönland'ı, Venezuela'yı, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını, iş imkanlarını, her şeyi ekleyin, iki yıldan çok daha kısa bir sürede, ülkemizin tarihinde hiçbir yerde böyle bir iki yıl yaşanmadı." ifadesini kullandı.

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Yorumlar

Acemiler

İran ayarınızı bozmuş sizin.Takıntı olmuş iran sizde.Hiç acem oyunu nedir duymadınız mı?İran sizi acem oyununa getirmiş.
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