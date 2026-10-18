C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde
Avustralya'ya özgü endemik bir tür olan Kakadu eriği, 100 gramında 5 bin 300 miligrama kadar ulaşan C vitamini oranıyla küresel ölçekte en zengin doğal kaynak olarak kabul ediliyor. Ancak yerinde yenebiliyor Canlı tohum ve fidan çıkışı yasak olan meyve, dondurularak işlenen özütleri üzerinden kozmetik ve farmasötik ürün pazarında yüksek ticari değere ulaşıyor. Peki Kakadu eriği Türkiye'de yetişir mi? İşte ayrıntılar...