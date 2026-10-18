  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde Sarıgül’lerden dev sahtekarlık: Vurgunun adı ‘emanet’, yöntemi ‘çökme’! Kılıf hazır, gasp tamam, tefecilik diz boyu Ticaret Bakanlığı’ndan 152 işletmeye dev ceza Çoğu kişi bilmiyor! Sadece yoğurda 1 kaşık eklemek yetiyor: En faydalı protein, omega-3 deposu Hemen bunu yapın: Ne muz ne elma... İshale karşı okaliptüs detayı şaşırttı Hadi kahve içelim hayal mi oluyo? Dışarıda kahve fiyatları uçtu!
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde

Avustralya'ya özgü endemik bir tür olan Kakadu eriği, 100 gramında 5 bin 300 miligrama kadar ulaşan C vitamini oranıyla küresel ölçekte en zengin doğal kaynak olarak kabul ediliyor. Ancak yerinde yenebiliyor Canlı tohum ve fidan çıkışı yasak olan meyve, dondurularak işlenen özütleri üzerinden kozmetik ve farmasötik ürün pazarında yüksek ticari değere ulaşıyor. Peki Kakadu eriği Türkiye'de yetişir mi? İşte ayrıntılar...

#1
Foto - C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde

Avustralya'ya özgü endemik bir tür olan Kakadu eriği, 100 gramında 5 bin 300 miligrama kadar ulaşan C vitamini oranıyla küresel ölçekte en zengin doğal kaynak olarak kabul ediliyor. Canlı tohum ve fidan çıkışı yasak olan meyve, dondurularak işlenen özütleri üzerinden kozmetik ve farmasötik ürün pazarında yüksek ticari değere ulaşıyor. Peki Kakadu eriği Türkiye'de yetişir mi? İşte ayrıntılar... Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla tüketilen narenciye ürünlerine kıyasla çok daha yüksek etken madde oranına sahip olan Kakadu eriği, küresel gıda, ilaç ve cilt bakımı endüstrilerinin birincil ham madde tedarik listelerinde yer alıyor. 100 gramlık porsiyonunda mandalinanın 70 ila 120 katı oranında C vitamini barındıran tropikal meyve, sınırlı tedarik imkanları sebebiyle uluslararası ticarette katma değeri yüksek ürünler arasında gösteriliyor.

#2
Foto - C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde

C VİTAMİNİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK Bilimsel analizler, Kakadu eriğinin ağırlığına oranla dünyada tespit edilen en yüksek C vitamini konsantrasyonuna sahip olduğunu ortaya koyuyor. Meyvenin 100 gramında 3 bin ile 5 bin 300 miligram arasında askorbik asit (C vitamini) tespit ediliyor.

#3
Foto - C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde

Dağlardan toplanıyor! Yapılan hesaplamalara göre, tek bir meyvenin dahi bir yetişkinin haftalık C vitamini ihtiyacını tek başına karşılayabildiği belirtiliyor. Yüksek antioksidan kapasitesi, meyvenin özellikle hücresel koruma ve serbest radikallerle mücadele amaçlı endüstriyel formüllerde temel bileşen olarak kullanılmasına yol açıyor.

#4
Foto - C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde

BU MEYVE TÜRKİYE'DE YA DA BAŞKA BİR ÜLKEDE YETİŞTİRİLEBİLİR Mİ? Meyvenin yüksek ticari getirisi nedeniyle yurt dışında tarımını yapma yönündeki girişimler, katı biyolojik ve yasal engellere takılıyor. Kakadu eriği yalnızca Avustralya’nın kuzeyindeki tropikal savanlarda, sulak ve bataklık arazilerde yabani olarak yaşam döngüsünü sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4-13 yaş arası çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Ahlaksız yarışmaya Bakanlıktan suç duyurusu
Gündem

4-13 yaş arası çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Ahlaksız yarışmaya Bakanlıktan suç duyurusu

Antalya’da 4-13 yaş grubundaki çocukların katılımıyla güzellik yarışması düzenleneceğine dair haberler üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal..
Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı
Gündem

Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı

Gazeteciler Engin Balım ile Erdem Atay’ın programında Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül üzerinden yapılan esprili “kayıp” anonsu stüdyoyu..
Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Şinasi Gündüz
Medya

Akit TV’de Kırmızı Masa’nın konuğu Şinasi Gündüz

Akit TV’de her cumartesi yayınlanan ve birbirinden önemli konukları ağırlayan Kırmızı Masa programına bu hafta Prof. Dr. Şinasi Gündüz konuk..
Balık yiyen herkesi ilgilendiriyor: Hepsinde tespit edildi!
Gündem

Balık yiyen herkesi ilgilendiriyor: Hepsinde tespit edildi!

Karadeniz ve Marmara’da yapılan araştırmalarda palamut, hamsi ve istavrit dahil incelenen tüm balık türlerinde mikroplastik tespit edildi. ..
Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü
Dünya

Neler oluyor? 24 saate 5 İHA düştü

Doğu Avrupa ülkesi Moldova, 24 saatten kısa sürede topraklarına düşen beş insansız hava aracının (İHA) Rusya’ya ait olduğunu belirterek Mosk..
Funda Karayel’den çocuk güzellik yarışmasına sert tepki: Yasaklanmalı!
Gündem

Funda Karayel’den çocuk güzellik yarışmasına sert tepki: Yasaklanmalı!

Sabah gazetesi yazarı Funda Karayel, Antalya’da 4-13 yaşındaki çocukların katılımıyla düzenleneceği belirtilen “Little Miss and Little Miste..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23