C vitamini açısından zengin: Dağlardan toplanan bu meyveyi yerken dikkat! Gramı bile servet değerinde

Avustralya'ya özgü endemik bir tür olan Kakadu eriği, 100 gramında 5 bin 300 miligrama kadar ulaşan C vitamini oranıyla küresel ölçekte en zengin doğal kaynak olarak kabul ediliyor. Canlı tohum ve fidan çıkışı yasak olan meyve, dondurularak işlenen özütleri üzerinden kozmetik ve farmasötik ürün pazarında yüksek ticari değere ulaşıyor. Peki Kakadu eriği Türkiye'de yetişir mi? İşte ayrıntılar... Kış aylarında bağışıklık sistemini desteklemek amacıyla tüketilen narenciye ürünlerine kıyasla çok daha yüksek etken madde oranına sahip olan Kakadu eriği, küresel gıda, ilaç ve cilt bakımı endüstrilerinin birincil ham madde tedarik listelerinde yer alıyor. 100 gramlık porsiyonunda mandalinanın 70 ila 120 katı oranında C vitamini barındıran tropikal meyve, sınırlı tedarik imkanları sebebiyle uluslararası ticarette katma değeri yüksek ürünler arasında gösteriliyor.