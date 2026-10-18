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Spor

Thomas Reis tarih yazmak istiyor

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Thomas Reis tarih yazmak istiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş karşısında kazanarak bordo-mavili ekibin başında çıktığı ilk üç Süper Lig maçını da galibiyetle tamamlayan ilk yabancı teknik adam olmanın peşinde. Galatasaray zaferinin ardından siyah-beyazlıları da mağlup etmeyi amaçlayan Alman çalıştırıcı, Trabzonspor tarihine geçmek için sahaya çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 8'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken teknik direktörü Thomas Reis'de, Karadeniz ekibi ile yeni bir tarih yazmak için saha kenarında taktik mücadelesi verecek.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Beşiktaş karşılaşmasında yalnızca üç puan için değil, kulüp tarihine geçmek için de sahaya çıkacak. Bordo-mavili takımın başında çıktığı Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanan Alman teknik adam, Beşiktaş karşısında da sahadan galibiyetle ayrılması halinde Trabzonspor tarihinde ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olacak.

GALATASARAY'IN ARDINDAN SIRA BEŞİKTAŞ'TA

Göreve başladığı dönemde Galatasaray karşısında alınan farklı galibiyetle dikkat çeken Reis, Beşiktaş karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Tecrübeli teknik adam, zorlu mücadeleden üç puanla ayrılması halinde hem takımının galibiyet serisini devam ettirecek hem de bordo-mavili kulübün yabancı teknik direktörler döneminde ulaşılamayan bir başarıya imza atacak.

 

TRABZONSPOR'DA 12 YABANCI TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

Trabzonspor tarihinde bugüne kadar farklı ülkelerden çok sayıda yabancı teknik direktör görev aldı. Bordo-mavili takımda Alman Jürgen Sundermann ile başlayan yabancı teknik adam döneminde Werner Biskup, Urbain Braems, Georges Leekens, Gordon Milne, Hans Peter Briegel, Vahid Halilhodzic, Sebastiao Lazaroni, Hugo Broos, Şota Arveladze, Eddie Newton ve Nenad Bjelica takımın başında yer aldı.

Thomas Reis, Beşiktaş karşısında elde edeceği galibiyetle bu isimlerin başaramadığı bir istatistiği yakalamayı hedefliyor. Alman teknik adam, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Trabzonspor kariyerine tarihi bir başlangıç yapmanın peşinde olacak.

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